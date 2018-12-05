Комиссар ООН требует международного расследования убийства журналиста Хашкаджи

Фото: Мишель Бачелет (GettyImages)

Тело Хашкаджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости создания международного расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Женеве, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Я действительно считаю, что это (международное расследование, - ред.) действительно необходимое для установления того, что на самом деле произошло, и кто те люди, которые ответственные за это ужасное убийство (Хашкаджи, - ред.)", - сказала она.

Отметим, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве Хашкаджи.

Добавим, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует расследования убийства саудовского журналиста, тело которого обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Ранее Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 граждан Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.