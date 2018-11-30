Мэй требует полного и прозрачного расследования убийства Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Тереза Мэй сообщила, что планирует встретиться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй требует расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, тело которого обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Об этом она сказала журналистам во время полета на саммит "Большой двадцатки" в Аргентине, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Aljazeera.

Тереза Мэй сообщила, что планирует встретиться с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом, чтобы обсудить убийство журналиста.

"Мы хотим видеть полное и прозрачное расследование того, что произошло (с Хашкаджи - ред.) и привлечения виновных к ответственности", - сказала британский прем'ер.

Отметим, Канада внесла в санкционный список 17 подданных Саудовской Аравии из-за убийства саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи.

Ранее Германия запретила въезд на территорию Шенгенской зоны 18 гражданам Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.

Также управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявлял, что приказ об убийстве саудовского журналиста был отдан высокопоставленным представителем правительства Саудовской Аравии.