Комісар ООН вимагає міжнародного розслідування вбивства журналіста Хашкаджі

Фото: Мішель Бачелет (GettyImages)

Тіло Хашкаджі виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила про необхідність створення міжнародного розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це вона повідомила на прес-конференції у Женеві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Я дійсно вважаю, що це (міжнародне розслідування, - ред.) дійсно необхідне для встановлення того, що насправді відбулося, і хто ті люди, які відповідальні за це жахливе вбивство (Хашкаджі, - ред.)", - сказала вона.

Відзначимо, Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві Хашкаджі.

Додамо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вимагає розслідування вбивства саудівського журналіста, тіло якого виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Раніше Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджі.