В Сенате США заявили, что кронпринц Саудовской Аравии причастен к убийству Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Сенатор заявил, что Саудовская Аравия является стратегическим союзником США и эти отношения стоят того, чтобы их сохранить, но "не любой ценой"

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман "причастен к убийству" оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом он заявил после закрытого брифинга директора ЦРУ Джины Хаспел по делу об убийстве журналиста, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ABC News.

Грэм добавил, что Саудовская Аравия является стратегическим союзником США и эти отношения стоят того, чтобы их сохранить, но "не любой ценой". Сенатор-республиканец от штата Теннесси, председатель Комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер поддержал заявление своего коллеги.

"У меня нет сомнений в том, что наследный принц Мухаммед бин Салман приказал убить, следил за убийством и точно знал о том, что происходит. Это было запланировано заранее. Если бы он был перед судом присяжных, ему бы вынесли приговор в течение 30 минут. Виновен", - сказал Коркер.

Сенатор от штата Теннесси добавил, что утверждение администрации президента США Дональда Трампа о том, что нет прямых доказательств причастности кронпринца к убийству, "неприемлемо".

Напомним, ранее сообщалось, что саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи имели намерение убить на загородной вилле в Ялове, а не в консульстве в Стамбуле.

Как сообщается, следствием были обнаружены две виллы, размещенные в Ялове. На одной из них и хотели убить Хашкаджи. Владелец одной из них - саудовский бизнесмен Мухаммед Ахмет аль-Фавзан, который является близким другом саудовского кронпринца Мухаммада бин Салмана, второй владелец - бизнесмен Ибрагим Абдулазиз аль-Омари.

Как писало РБК-Украина, в распоряжение Haberturk попали две аудиозаписи общей продолжительностью 11 минут, на которых зафиксированы последние минуты жизни убитого саудовского журналиста.