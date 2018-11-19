Німеччина забороняє в'їзд 18 підозрюваним у вбивстві журналіста Хашкаджі

Фото: Гайко Маас (facebook.com-heiko.maas.98)

За словами глави МЗС, Німеччина тісно співпрацює з Францією та Великою Британією щодо цього питання

Німеччина заборонила в'їзд до Шенгенської зони 18 громадянам Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі у посольстві країни в Стамбулі (Туреччина). Про це у понеділок, 19 листопада, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє РБК-Україна ізпосиланням на прес-службу МЗС Німеччини.

За його словами, ФРН тісно співпрацює з Великою Британією та Францією у питанні заборони в'їзду зазначених осіб на територію Шенгенської зони.

"Все більше питань, ніж відповідей у справі Хашкаджі. Узгодили наші дії з Францією та Великою Британією. Німеччина розпочала процес заборони 18 громадянам Саудівської Аравії, підозрюваним у скоєнні злочину, в'їжджати на територію Шенгенської зони", - зазначив глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищене в кислоті.

У Туреччини також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.

Окрім того, в Туреччині підозрюють, що тіло журналіста могли вивезти з території країни у валізах.