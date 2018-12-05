Туреччина оголосила в розшук двох саудівських екс-чиновників по справі Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Розшукують екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Кахтані

Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Анадолу".

Як повідомляється, розшукують екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Кахтані.

Зазначимо, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем заявив, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман "причетний до вбивства" Хашкаджі.

Додамо, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей вимагає розслідування вбивства саудівського журналіста, тіло якого виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Раніше Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

Також управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело персональні санкції проти 17 підданих Саудівської Аравії у зв'язку з вбивством Хашкаджі.

Нагадаємо, президент Туреччини Ердоган заявляв, що наказ про вбивство саудівського журналіста був відданий високопоставленим представником уряду Саудівської Аравії.