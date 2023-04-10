Росія використовує релігію у якості зброї: спеціальне дослідження ISW

Росія продовжує використовувати релігію як зброю, намагаючись дискредитувати Україна на міжнародній арені та використовує інформаційні операції про релігію для досягнення військових цілей, незважаючи на те, що сама робить грубі порушення свободи віросповідання на окупованій Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань на окупованій Україні. Повідомляється, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські солдати або окупаційна влада вчинила не менше 76 актів релігійного переслідування в Україні.

Російська влада закрила, націоналізувала або насильно перетворила не менше 26 культових споруд у підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського Патріархату, вбили або захопили не менше 29 священнослужителів або релігійних лідерів, а також пограбували, осквернили або навмисно знищили не менше 20 культових споруд.

Зазначається, що ISW не включав події, коли вогонь із закритих позицій міг ненавмисно вбити релігійних лідерів чи зруйнувати місця відправлення культу.

Так, російська влада систематично придушує свободу віросповідання у Росії рамках державної політики. З 2016 року російська влада використовувала широкомасштабні положення "закону Ярової" для судового переслідування американських баптистських і п'ятидесятницьких місіонерів, які діють у Росії, а також заборонила більшу частину місіонерської діяльності мормонів.

Росія експортує свою державну політику систематичних релігійних переслідувань на окуповану Україну. У 2021 року Генеральна прокуратура Росії оголосила чотири групи євангельських християн із Латвії та України "небажаними" організаціями, фактично заборонивши ці організації у Росії.

А у серпні 2022 року російська влада в окупованому Мелітополі здійснила наліт на будинок українського євангелічного пастора і звинуватила пастора у зв'язках з тими самими небажаними організаціями, які російська влада заборонила в РФ в 2021 році.

Російська окупаційна влада з 2014 року репресує українську релігійну громаду в маріонеткових республіках на сході України та в незаконно окупованому Криму. Колишній голова так званої "ДНР" Олександр Захарченко заявив у травні 2015 року, що члени Православної церкви України (ПЦУ), греко-католики та євангельські християни визнані "сектантами" на окупованих територіях.

Російська окупаційна влада, ймовірно, систематично ліквідує церкви ПЦУ на окупованій Україні. Дослідження ISW показало, що 34 відсотки зареєстрованих випадків переслідування були спрямовані проти ПЦУ, що робить її єдиною релігійною групою, що найбільш переслідується.

Російська окупаційна влада систематично вилучає майно ПЦУ для передачі Московському Патріархату та ліквідує богослужіння українською мовою. Синод Російської Православної Церкви ухвалив рішення про офіційне приєднання Джанкойської, Сімферопольської та Феодосійської єпархій ПЦУ в Криму 7 червня 2022 року "у зв'язку з необхідністю підтримки ефективного канонічного та адміністративного зв'язку з центральною церковною владою".

Російські окупаційні сили також переслідували інші конфесії, які у культурному відношенні є українськими. Російські сили захопили двох українських греко-католицьких священиків у Бердянську у листопаді 2022 року, депортували їх та фактично закрили головний український греко-католицький храм у Мелітополі у грудні 2022 року. Російські солдати заарештували протестантського пастора і закрили його прихід у Мелітополі, як повідомляється, через його проукраїнські погляди.

Систематичні релігійні переслідування в Росії підтримують масштабнішу російську кампанію культурного геноциду проти України. ISW раніше оцінювала, що Росія проводить масові депортації українських дітей та депопуляцію української території, що, ймовірно, рівнозначне навмисній кампанії етнічних чисток. За оцінкою ISW, ця кампанія етнічних чисток є частиною більш масштабної кремлівської кампанії культурного геноциду, спрямованої на викорінення уявлення про унікальну українську культурну ідентичність.

Кремль продовжує інформаційну операцію, спрямовану на хибне подання Росії як релігійно-толерантної держави, при цьому навмисно пригнічуючи релігійні свободи в Україні. Путін послідовно представляє Росію як захисника традиційних "християнських цінностей", який також підтримує православ'я, іслам, іудаїзм та буддизм.

Кремль використовує цю інформаційну операцію, щоб звинуватити Україну в релігійній нетерпимості по відношенню до Московського Патріархату та домогтися прихильності релігійних громад по всьому світу. Ця інформаційна операція суперечить російським релігійним репресіям на місцях.

Кремль особливо активно звинувачує український уряд у переслідуванні Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), яка є не самостійною релігійною організацією, а скоріше розширенням російської держави та інструментом російської гібридної войны.

УПЦ МП є підконтрольною Кремлю Російською православною церквою в Україні. УПЦ МП надала матеріальну підтримку початковому вторгненню Росії до Криму та Східної України в 2014 году. Російські солдати використовували церкви УПЦ МП як військові склади, гарнізони, польові шпиталі і навіть бойові позиції під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Ключові перегини у бойових діях, що тривають 9 квітня: