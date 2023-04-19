Комісія здійснила огляд 3-х пам'яток:

майна корпусу 37 - галерея до Ближніх печер;

майна корпусу 37-а - дзвіниця на Ближніх печерах;

майна корпусу 38 - вхід до Галереї Ближніх печер.

"Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень", - пише пресслужба.

Зазначається, що вищезгадані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамблю Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

"Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", - додає пресслужба.

Фото: комісія Мінкульту оглянула інші пам'ятки Лаври, виявила чергові порушення (t.me/otkachenkokyiv)