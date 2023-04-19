Комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения

Комиссия осуществила осмотр 3-х достопримечательностей:

имущества корпуса 37 - галерея к Ближним пещерам;

имущества корпуса 37-я - колокольня на Ближних пещерах;

имущества корпуса 38 - вход в Галерею Ближних пещер.

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что вышеупомянутые объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаки принятия арендатором противопожарных мер не зафиксированы", - добавляет пресс-служба.

Фото: комиссия Минкульта осмотрела другие достопримечательности Лавры, обнаружила очередные нарушения (t.me/otkachenkokyiv)