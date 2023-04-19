Комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения

Комиссия Минкульта продолжает осмотр в Лавре. Обнаружила очередные нарушения при осмотре других достопримечательностей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.
Комиссия осуществила осмотр 3-х достопримечательностей:
"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что вышеупомянутые объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаки принятия арендатором противопожарных мер не зафиксированы", - добавляет пресс-служба.
Фото: комиссия Минкульта осмотрела другие достопримечательности Лавры, обнаружила очередные нарушения (t.me/otkachenkokyiv)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.
Во время последнего обзора Комиссия обнаружила разрушения в "Книжном составе" Лавры, построенном во 2 половине 19 века. После этого полиция открыла производство.
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