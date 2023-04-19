RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения

Фото: комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Комиссия Минкульта продолжает осмотр в Лавре. Обнаружила очередные нарушения при осмотре других достопримечательностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Комиссия осуществила осмотр 3-х достопримечательностей:

  • имущества корпуса 37 - галерея к Ближним пещерам;
  • имущества корпуса 37-я - колокольня на Ближних пещерах;
  • имущества корпуса 38 - вход в Галерею Ближних пещер.

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что вышеупомянутые объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаки принятия арендатором противопожарных мер не зафиксированы", - добавляет пресс-служба.

Фото: комиссия Минкульта осмотрела другие достопримечательности Лавры, обнаружила очередные нарушения (t.me/otkachenkokyiv)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.

Во время последнего обзора Комиссия обнаружила разрушения в "Книжном составе" Лавры, построенном во 2 половине 19 века. После этого полиция открыла производство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев