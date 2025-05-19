Комфорт чи безпека? Як їздити в авто з дитиною і не отримати штраф від поліції

Як не можна перевозити дітей у машині

У прес-службі Патрульної поліції України нагадали, що безпека дітей - це відповідальність батьків.

Дорослим українцям розповіли, що перевозити дітей в автомобілі заборонено:

без належних дитячих утримуючих систем;

на руках на задньому сидінні;

на руках на передньому сидінні;

в автомобілі, не обладнаному ременями безпеки.

Як перевозити дітей безпечно та за правилами

Згідно з інформацією правоохоронців, допоки дитина не досягне зросту 150 см, під час поїздок в авто необхідно "застосовувати спеціальні утримуючі пристрої".

"Лише після цього можна користуватися стандартними ременями безпеки", - наголосили у поліції.

Зазначається, що дитячі утримуючі системи потрібні для того, щоб дитина перебувала у безпеці під час будь-якої поїздки - не зважаючи на її тривалість або маршрут.

Так, залежно від віку, ваги або зросту, дитину можна перевозити:

або в автолюльці;

або в автокріслі;

або за допомогою бустера.

Уточнюється, що на передньому сидінні діти віком до 3 років можуть їхати:

лише в утримуючій системі, встановленій проти напрямку руху;

лише з обов'язково вимкненою подушкою безпеки.

Як карають українців за порушення правил

Українцям пояснили, що використовувати засоби пасивної безпеки необхідно для того, щоб:

забезпечити правильну фіксацію дитини в салоні автомобіля;

захистити її від травм у разі аварії.

"Це не лише про комфорт - це про безпеку та збереження життя вашої дитини", - наголосили у поліції.

Крім того, правоохоронці повідомили, що за порушення правил перевезення дітей в Україні передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Тим часом за повторне таке порушення впродовж року - штраф буде більшим. Тоді доведеться сплатити вже 850 гривень.

"Любити - це означає піклуватися. Бережіть своїх малюків", - підсумували у поліції.

Публікація прес-служби правоохоронців у Facebook (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)