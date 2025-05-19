Комфорт чи безпека? Як їздити в авто з дитиною і не отримати штраф від поліції

Автомобіль давно став невід'ємною частиною життя багатьох українців. Проте дехто з батьків досі не знає, як правильно перевозити дітей у машині, та як дорослих можуть покарати за безвідповідальність щодо цього питання.
Докладніше про те, як перевозити дітей у машині заборонено, як робити це безпечно та за правилами, а також яке покарання передбачене за порушення цих вимог, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі Патрульної поліції України нагадали, що безпека дітей - це відповідальність батьків.
Дорослим українцям розповіли, що перевозити дітей в автомобілі заборонено:
Згідно з інформацією правоохоронців, допоки дитина не досягне зросту 150 см, під час поїздок в авто необхідно "застосовувати спеціальні утримуючі пристрої".
"Лише після цього можна користуватися стандартними ременями безпеки", - наголосили у поліції.
Зазначається, що дитячі утримуючі системи потрібні для того, щоб дитина перебувала у безпеці під час будь-якої поїздки - не зважаючи на її тривалість або маршрут.
Так, залежно від віку, ваги або зросту, дитину можна перевозити:
Уточнюється, що на передньому сидінні діти віком до 3 років можуть їхати:
Українцям пояснили, що використовувати засоби пасивної безпеки необхідно для того, щоб:
"Це не лише про комфорт - це про безпеку та збереження життя вашої дитини", - наголосили у поліції.
Крім того, правоохоронці повідомили, що за порушення правил перевезення дітей в Україні передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
Тим часом за повторне таке порушення впродовж року - штраф буде більшим. Тоді доведеться сплатити вже 850 гривень.
"Любити - це означає піклуватися. Бережіть своїх малюків", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як можуть оштрафувати батьків за неналежні умови для дітей в Україні та в яких випадках дитину у батьків можуть забрати за кордоном.
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