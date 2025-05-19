Комфорт или безопасность? Как ездить в авто с ребенком и не получить штраф от полиции

Как нельзя перевозить детей в машине

В пресс-службе Патрульной полиции Украины напомнили, что безопасность детей - это ответственность родителей.

Взрослым украинцам рассказали, что перевозить детей в автомобиле запрещено:

без надлежащих детских удерживающих систем;

на руках на заднем сиденье;

на руках на переднем сиденье;

в автомобиле, не оборудованном ремнями безопасности.

Как перевозить детей безопасно и по правилам

Согласно информации правоохранителей, пока ребенок не достигнет роста 150 см, во время поездок в авто необходимо "применять специальные удерживающие устройства".

"Только после этого можно пользоваться стандартными ремнями безопасности", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что детские удерживающие системы нужны для того, чтобы ребенок находился в безопасности во время любой поездки - несмотря на ее продолжительность или маршрут.

Так, в зависимости от возраста, веса или роста, ребенка можно перевозить:

либо в автолюльке;

либо в автокресле;

либо с помощью бустера.

Уточняется, что на переднем сиденье дети в возрасте до 3 лет могут ехать:

только в удерживающей системе, установленной против направления движения;

только с обязательно выключенной подушкой безопасности.

Как наказывают украинцев за нарушение правил

Украинцам объяснили, что использовать средства пассивной безопасности необходимо для того, чтобы:

обеспечить правильную фиксацию ребенка в салоне автомобиля;

защитить его от травм в случае аварии.

"Это не только про комфорт - это про безопасность и сохранение жизни вашего ребенка", - отметили в полиции.

Кроме того, правоохранители сообщили, что за нарушение правил перевозки детей в Украине предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

Между тем за повторное такое нарушение в течение года - штраф будет больше. Тогда придется заплатить уже 850 гривен.

"Любить - это значит заботиться. Берегите своих малышей", - подытожили в полиции.

Публикация пресс-службы правоохранителей в Facebook (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)