Комфорт или безопасность? Как ездить в авто с ребенком и не получить штраф от полиции

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью жизни многих украинцев. Однако некоторые родители до сих пор не знают, как правильно перевозить детей в машине, и как взрослых могут наказать за безответственность в этом вопросе.
Подробнее о том, как перевозить детей в машине запрещено, как делать это безопасно и по правилам, а также какое наказание предусмотрено за нарушение этих требований, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Патрульной полиции Украины напомнили, что безопасность детей - это ответственность родителей.
Взрослым украинцам рассказали, что перевозить детей в автомобиле запрещено:
Согласно информации правоохранителей, пока ребенок не достигнет роста 150 см, во время поездок в авто необходимо "применять специальные удерживающие устройства".
"Только после этого можно пользоваться стандартными ремнями безопасности", - подчеркнули в полиции.
Отмечается, что детские удерживающие системы нужны для того, чтобы ребенок находился в безопасности во время любой поездки - несмотря на ее продолжительность или маршрут.
Так, в зависимости от возраста, веса или роста, ребенка можно перевозить:
Уточняется, что на переднем сиденье дети в возрасте до 3 лет могут ехать:
Украинцам объяснили, что использовать средства пассивной безопасности необходимо для того, чтобы:
"Это не только про комфорт - это про безопасность и сохранение жизни вашего ребенка", - отметили в полиции.
Кроме того, правоохранители сообщили, что за нарушение правил перевозки детей в Украине предусмотрен штраф в размере 510 гривен.
Между тем за повторное такое нарушение в течение года - штраф будет больше. Тогда придется заплатить уже 850 гривен.
"Любить - это значит заботиться. Берегите своих малышей", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, как могут оштрафовать родителей за ненадлежащие условия для детей в Украине и в каких случаях ребенка у родителей могут забрать за границей.
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