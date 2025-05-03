Як перетворити сімейну машину на автодім: корисні поради водіям

Щоб відпустка чи вихідні на природі були повноцінними, бажано додати автомобілю певних специфічних можливостей. Журналісти РБК-Україна Авто діляться кількома рецептами, які допомагають (або допомагали) прокачувати сімейне авто до рівня міні-кемпера.

Про те, що треба додати до пересічного автомобіля, щоб він став кемпером, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Автомобіль дав громадянам відразу кілька свобод, і незалежність у виборі форми відпочинку – одна з них. На жаль, не всі громадяни мають змогу утримувати окремий автомобіль-дачу, але багаторічна практика фанатів активного відпочинку напрацювала інші варіанти більш-менш комфортного мешкання на природі.

Що потрібно для автодома

Отже, типовий, не "врізаний" автодім забезпечує власникові нормальні умови для ночівлі, обладнання для приготування їжі, і приблизно в половині випадків – туалет, а часом навіть душ. До нашого огляду увійшли, так би мовити, компромісні варіанти кемперів – тобто це певні варіанти вдосконалень і комплекти для стандартних "щоденних" автівок.

Якщо у вас універсал

Якщо говорити про автомобіль для подорожей, то універсал – один із найзручніших варіантів для перетворення його на кемпер (звісно, якщо не брати до уваги мінівени). На європейському ринку додаткового обладнання можна знайти такі собі цікаві комплекти для популярних моделей, що перетворюють стандартний універсал на машину для мешкання на відстані від цивілізації.

У базовому варіанті модуль містить газову плитку, умивальник, холодильник і джерело електроживлення. У більш дорогих комплектаціях додаються гаряче водопостачання, автономний обігрівач Webasto, тент-навіс, деякі меблі та потужніший акумулятор. Також передбачена розетка на 220 В.

Але певно, найголовніше у цих комплектах – це повноцінне двоспальне ліжко, яке розміщується над складеними штатними сидіннями. З недоліків—неможливість стояти всередині салону та суттєве зменшення об'єму багажника через встановлення модуля.

Коли є пікап

Захоплені пристрастю втечі від цивілізації власники пікапів можуть придбати таку собі спеціальну надбудову. Вона не тільки захищає вантажну платформу, але й створює над кабіною додатковий простір з цілком пристойними спальними місцями. Об’єм цього простору залежить від моделі автомобіля, але у будь-якому разі він значно більший, ніж у звичайного сімейного універсала. До переваг такого рішення можна віднести можливість облаштування інтер’єру так, щоб у ньому комфортно могли сидіти двоє людей. Ще одним плюсом є те, що за потреби такий camper top можна зняти, автомобіль використовується для буденних завдань.

Седан – це незручно, але…

Певне поширення це екзотичне рішення для седанів мало до кінця 1970-х, і насправді практична цінність в них була. В їх основі – використання простору багажника (знімної кришки) та площі даху автомобіля, де розміщуються спальні місця. Таким чином, власник такого кемпера-трансформера отримує не лише комфортне ліжко, але й, залежно від розмірів машини, додатковий простір для переодягання або затишного перепочинку з чашкою кави в негоду.

Оптимальним варіантом для встановлення такої конструкції є автомобіль D-класу або більший – це забезпечує достатню вантажопідйомність і простір. Однак монтаж цього "мобільного житла" неможливий без спеціального підйомного обладнання або допомоги команди вантажників.



Коротко

Не всі згадані вище варіанти можна вважати прийнятними у наш час, проте у кожному варіанті є ідея чи конструктивний елемент, що можна запозичити і творчо опрацювати для використання у теперішніх реаліях. Наприклад, йдеться про ліжко на весь салон чи багатофункціональний модуль з пікніковим начинням на весь багажник.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Autobild.