Перевозимо дітей в машині: ТОП-5 важливих заборон

Так, деякі моделі виховання передбачають заборону всіляких заборон. Проте, коли йдеться про безпеку всіх членів родини, батькам краще пошукати компромісів – і разом журналістами РБК-Україна Авто розбираємося, яких саме.

Що є – те є: навіть найкомфортабельніший автомобіль є найгіршим варіантом мандрівки для дитини. Адже малюк тут обмежений у своїх рухах, обділений увагою (батьки дивляться на дорогу), та ще й іграшок багато не візьмеш – скажуть, і без них в салоні затісно.

Як все зробити правильно

Фахівці з питань безпеки – звісно, разом з досвідченими батьками – виробили кілька правил, яких слід дотримуватись, щоб і за наявності в екіпажі дітей в машині все було гаразд.

Коли автомобіль їде, дітям у салоні не можна:

Висовуватись у вікно. Воно і дорослому виглядати у вікно на ходу доволі ризиковано, а дитині й поготів. Нежить, гілка дерева, яка може вдарити, борт вантажівки у сусідньому ряду, вихлопні гази старого автобуса – за наших умов все це реальні загрози для малюка, який визирає у відкрите вікно автівки. Крім того, під час різкого повороту чи гальмування дитина може вдаритися головою об край вікна. А голова в дітей — найважча частина тіла, і втримати її в балансі буває складно.

Стояти в салоні. Здавалося б, нічого страшного в тому, що дитина стоїть, коли авто їде, проте це дуже небезпечно. Якщо водій різко загальмує або трапиться аварія, дитина може втратити рівновагу і сильно вдаритися об елементи інтер’єру. Травми в такій ситуації — цілком реальні. З цієї ж причини не допускайте ходіння дитини по салону. І наголошуємо, що дитина повинна не просто сидіти десь – а саме у спеціальному дитячому кріслі, і пристебнута за усіма правилами.

Бавитися кнопками та ручками. Краще не дозволяти дітям гратися з елементами управління машини під час руху – ніякими, не тільки склопідйомниками. Натискаючи все без розбору, дитина може випадково відчинити двері, увімкнути горішнє світло, дати музику "на повну"– а це або створить аварійну ситуацію, або відверне увагу водія, що теж може закінчитися неприємностями. З свого боку водій повинен пам’ятати про такі запобіжні заходи, як дитячі замки на торцях задніх дверей та блокування кнопок задніх склопідйомників.

Дивитися в екран, якщо дитина схильна до захитування. Якщо дитину захитує, для уникнення "морської хвороби" їй краще дивитися у вікно, а не в телефон або книжку. Це допомагає уникнути нудоти. І в будь-якому випадку бажано мати з собою засоби від захитування, вологі серветки і дорослого, який зможе відволікти малюка іграми, загадками чи простою розмовою.

Кидатися іграшками. Розкидання предметів по машині — не просто пустощі. Якщо іграшка потрапить у водія або різко грюкне об щось, це може злякати його і відвернути увагу від дороги. А це вже серйозна загроза безпеці. Особливо недобре, якщо якась іграшка потрапить (наприклад, непомітно закотиться) під педалі і водій в потрібний момент не зможе натиснути потрібну до підлоги.

Коротко

Досвідчені батьки, плануючи далеку поїздку, заздалегідь продумують, чим будуть займатись наймолодші пасажири під час подорожі. Нюанс у тому, що в машині, та ще й на незнайомому маршруті, можуть не діяти звичні, домашні варіанти дитячого дозвілля. Тим більше, що як згадувалося вище, планшети та смартфони можуть провокувати захитування. В багатьох випадках ефективним рішенням буває досвідчена і авторитетна для малюка (малюків) людина, яка їхатиме поряд на задньому сидінні і корегуватиме дисципліну та морально-психологічну обстановку у зазначеному просторі.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.