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Комендантська година в Україні на новорічні свята: що категорично заборонено

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Субота 31 грудня 2022 21:00
Комендантська година в Україні на новорічні свята: що категорично заборонено Фото: комендантська година в Україні: що категорично заборонено (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На жаль, цьогорічні новорічні свята Україна проведе в умовах повномасштабної війни. Майже по усій території країни діятиме комендантська година та інші обмеження, порушення яких загрожуватиме покаранням.

Про те скільки триватиме комендантська година в різних областях та що категорично заборонено робити - в матеріалі РБК-Україна.

Комендантська година

Київ

У столиці не планують скасовувати комендантську годину. Зокрема й великих святкувань у Києві також не очікується.

Водночас як пояснив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко, гірлянду на ялинці на Софіївській площі вмикатимуть на Новий рік та Різдво. Також вона світитиме й вечорами, аби кияни мали змогу "відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти й на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - пояснив Бондаренко.

Харків та Харківська область

У Харкові та Харківській області планують посилити комендантську годину на новорічні свята. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, розглядаються різні варіанти:

  • з 31 грудня на 1 січня - з 23:00 вечора до 5:00 - чинна комендантська година;
  • цілодобова заборона перебувати в громадських місцях.

Також Синєгубов зауважив, що з високою ймовірністю в області заборонять використання піротехніки.

Івано-Франківська область

На період новорічних й різдвяних свят скоротять комендантську годину в області.

"З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00. Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області", - написав заступник голови Івано-Франківської ОВА Віталій Ільчишин.

Кривий Ріг

Ще 13 грудня рада оборони Кривого рогу прийняла рішення про скорочення комендантської години. Наразі вона триває з 23:00 до 5:00.

Комендантська година в інших регіонах:

  • Дніпропетровська область - з 00:00 до 05:00;
  • Чернігівська область - з 23:00 до 04:00;
  • Вінницька область - 00:00 до 05:00;
  • Івано-Франківська область - 23:00 до 05:00;
  • Волинська область - з 00:00 до 05:00;
  • Житомирська область - з 00:00 до 05:00;
  • Запорізька область - з 23:00 до 05:00;
  • Миколаївська область - з 00:00 до 05:00 (не стосується деокупованих територій);
  • Одеська область - з 23:00 до 05:00;
  • Полтавська область - з 23:00 до 05:00;
  • Сумська область - з 23:00 до 04:00;
  • Тернопільська область - з 23:00 до 05:00;
  • Херсонська область - з 19:00 до 06:30;
  • Хмельницька область - з 00:00 до 05:00;
  • Черкаська область - з 23:00 до 05:00;
  • Чернівецька область - з 00:00 до 05:00;
  • Луганська область - з 21:00 до 05:00;
  • Донецька область - з 21:00 до 05:00;
  • Закарпатська область - немає.

Порушників очікує покарання

Як пояснила речниця голови Національної поліції Мар'яна Рева, усім порушникам комендантської години загрожує покарання.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий - є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи", - заявила Рева.

Водночас правоохоронці реагуватимуть й на порушення заборони на піротехніку.

Жодних піротехнічних виробів

Починаючи з 30 червня в Полтавській області заборонили продавати і використовувати салюти та іншу піротехніку.

"Коли йде війна, "гучні" розваги з піротехнікою недоречні. Переконаний, що переселенці та жителі Полтавської області наслухалися таких звуків", - заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Також запускати салюти, феєрверки та використовувати інші піротехнічні засоби заборонили й в Житомирській області.

"І тут, думаю, всі ми розуміємо, що на свята зараз не може бути ніяких феєрверків, петард та салютів. Але піротехніка в магазинах продається. Ми не можемо заборонити реалізацію, але рішенням виконкому ми забороняємо використання піротехнічних засобів на території Житомирської громади на період воєнного стану", - повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

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