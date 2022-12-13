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У Кривому Розі скорочують комендантську годину

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Кривий Ріг, Вівторок 13 грудня 2022 17:48
У Кривому Розі скорочують комендантську годину Фото: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул (Віталій Носач,РБК-УкраЇна)
Автор: РБК-Україна

На території міста Кривий Ріг скорочують дію комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.

Як розповів Вілкул, рада оборони Кривого рогу прийняла рішення про скорочення комендантської години на території міста.

Відсьогодні, 13 грудня, вона триватиме з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація повідомила про зменшення тривалості комендантської години.

Раніше ми писали, що з 1 грудня по всій Миколаївській області, окрім нещодавно звільнених територій, скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Крім того, мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю РБК-Україна дав відповідь, чи планують скорочувати комендантську годину у столиці.

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Кривий Ріг Комендантська година Війна Росії проти України
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