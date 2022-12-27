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На Новий рік у Харкові та області можуть посилити комендантську годину

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Харків, Вівторок 27 грудня 2022 14:11
На Новий рік у Харкові та області можуть посилити комендантську годину Фото: на Новий рік у Харкові та області можуть посилити комендантську годину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харкові та області можуть посилити комендантську годину на новорічні свята. Влада зараз розглядає різні варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, розглядаються різні варіанти комендантської години на 31 грудня – 1 січня: з 23:00 вечора до 5:00 (як є), або цілодобова заборона бути в громадських місцях.

З високою ймовірністю буде заборонено використання піротехніки. Щодо комендантської години на Новий рік – розглядаються різні варіанти. Або комендантську годину на добу, як це було на День Незалежності, або залишити як є: з 23:00 до 5:00. Незабаром вирішимо", - заявив Синєгубов.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебування у певний період доби на вулицях та інших громадських місцях особам, які не мають спеціальних перепусток.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі.

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Комендантська година Новий рік харков
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