Полтавская область запретила салюты и фейерверки

В Полтавской области запретили продавать и использовать салюты и другую пиротехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

По его словам, с сегодняшнего дня в Полтавской области запрещено продавать и использовать салюты, фейерверки, петарды и другую пиротехнику для развлечений. Запрет будет действовать до завершения военного положения.

"Когда идет война, "громкие" развлечения с пиротехникой неуместны. Убежден, что переселенцы и жители Полтавской области наслушались таких звуков", - добавил он.