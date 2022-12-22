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Стало відомо, чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік

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Київ, Четвер 22 грудня 2022 09:46
Стало відомо, чи скасують в Києві комендантську годину на Новий рік Фото: в Києві комендантську годину на Новий рік не будуть скасовувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. Жодних великих святкувань в місті не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника київського міського голови - секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, гірлянду на ялинці на Софійській площі точно вмикатимуть на Новий рік та на Різдво, а також намагатимуться і вечорами, "щоб кияни могли відчути елемент свята".

"Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань в столиці Нового року та Різдва не буде. Привезти дитину до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки - так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги", - заявив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про те, які обмеження будуть у різних областях України у новорічну ніч і як діятиме комендантська година.

Додамо, цьогоріч в українців не буде трьох додаткових вихідних на новорічні свята, оскільки у період дії воєнного стану вони не передбачені.

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Київ Комендантська година Новий рік
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