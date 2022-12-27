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В Івано-Франківській області на 10 днів скоротять комендантську годину

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Вівторок 27 грудня 2022 15:56
В Івано-Франківській області на 10 днів скоротять комендантську годину Фото: комендантську годину в Івано-Франківській області скоротять (t.me/uanational_police)
Автор: Константин Широкун

В Івано-Франківській області на період новорічних та різдвяних свят тривалість комендантського часу скоротять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Івано-Франківської ОВА Віталія Ільчишина.

"З 31 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00. Таке рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, з 11 січня 2023 року тривалість комендантської години знову стане як раніше – з 23:00 до 5:00 ранку.

У новорічну ніч "пункти незламності" в Івано-Франківській області працюватимуть цілодобово. Рятувальники чергуватимуть протягом 24 годин, щоб за крайньої потреби люди могли звернутися туди та вночі.

Раніше ми писали, що у Харкові та області можуть посилити комендантську годину на новорічні свята. Влада зараз розглядає різні варіанти.

Також раніше РБК-Україна розповідало, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік. Докладніше про це читайте у нашому матеріалі.

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Комендантська година Івано-Франківськ Івано-Франківська область
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