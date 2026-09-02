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Не тільки Київ. По Україні можуть послабити комендантську годину

17:57 02.09.2026 Ср
2 хв
Влада хоче змінити підхід до комендантської години відповідно до реальної ситуації в містах
aimg Марія Науменко
Не тільки Київ. По Україні можуть послабити комендантську годину Фото: комендантська година в Києві (Getty Images)
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В Україні планують переглянути підхід до комендантської години. У Києві її тривалість буде скорочено, а владі інших міст запропонують оцінити доцільність чинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

Йдеться про оновлення правил роботи міст в умовах тривалих повітряних тривог та зміни тактики російських атак. Влада прагне зробити обмеження більш адаптованими до реальної ситуації, зберігаючи водночас необхідний рівень безпеки.

Що буде з комендантською годиною в Києві

Комендантську годину в столиці планують скоротити. Водночас точний новий час її початку та завершення у повідомленні не уточнюється.

Наразі в Києві комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Окремо влада планує переглянути й інші правила функціонування столиці під час повітряних тривог. Зокрема, йдеться про роботу громадського транспорту, метро та інших об'єктів міської інфраструктури.

Зміни можуть торкнутися інших міст

Необхідність перегляду комендантської години стосується не лише Києва. Владам інших міст запропонують оцінити чинні обмеження та, за потреби, змінити їхні часові межі.

При цьому рішення мають ухвалювати з урахуванням двох основних чинників - реальних потреб безпеки людей та можливості нормальної роботи бізнесу.

Таким чином, підхід до комендантської години можуть зробити більш гнучким залежно від ситуації в конкретному населеному пункті.

Тим часом в Україні планують змінити сам підхід до повітряних тривог. Замість єдиного сигналу хочуть запровадити два рівні небезпеки - "жовтий" та "червоний", які залежатимуть від характеру загрози.

Більше про нові правила для Києва, зокрема роботу метро, рух мостами та можливі зміни під час різних рівнів тривоги, читайте в матеріалі РБК-Україна "Рівні тривог, відкриті мости та метро: як у Києві хочуть оновити правила безпеки".

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Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Комендантська година Повітряна тривога
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