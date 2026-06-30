В одній з областей України скоротили комендантську годину

У Сумській області З 1 липня до 15 вересня скоротили комендантську годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

Із завтрашнього дня і до 15 вересня 2026 року включно комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00.

"Підписав відповідний спільний наказ. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами", - зазначив Григоров.

За його словами, з такою пропозицією до Сумської ОВА звернулися аграрії, для яких додаткова ранкова година є вкрай необхідною у період активних сезонних робіт.

"Безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації", - зауважив начальник ОВА.

Григоров також наголосив на необхідності ухвалювати "практичні рішення для людей, громад і роботи області" там, де це дозволяє безпекова ситуація.