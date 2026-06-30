В одній з областей України скоротили комендантську годину
У Сумській області З 1 липня до 15 вересня скоротили комендантську годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Із завтрашнього дня і до 15 вересня 2026 року включно комендантська година діятиме з 00:00 до 04:00.
"Підписав відповідний спільний наказ. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами", - зазначив Григоров.
За його словами, з такою пропозицією до Сумської ОВА звернулися аграрії, для яких додаткова ранкова година є вкрай необхідною у період активних сезонних робіт.
"Безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації", - зауважив начальник ОВА.
Григоров також наголосив на необхідності ухвалювати "практичні рішення для людей, громад і роботи області" там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Нагадаємо, 28 червня росіяни завдали ударів по об'єктах паливної інфраструктури в Сумській області. Таким чином окупанти намагаються порушити логістичне забезпечення регіону та посилити психологічний тиск на місцевих жителів.
Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські війська намагаються розширити контроль на схід від Сум. Водночас усі населені пункти на цьому напрямку залишаються під контролем українських Сил оборони.