Кабмін готує зміни для роботи під час тривоги, комендантську годину теж переглянуть

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Кабмін готує зміни для роботи під час тривалих повітряних тривог. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника уряду.

За словами Корецького, сьогодні він на зустрічі з президентом виступив з доповіддю щодо двох важливих питань. Одне з них стосується адаптації роботи держави, столиці, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак.

"За підсумками розширеної наради, яку я сьогодні провів за участі головнокомандувача, міністра внутрішніх справ, ДСНС, мера Києва, представників Офісу президента та РНБО, напрацьовуємо конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов", - йдеться у повідомленні.

Він наголосив, що тривалі тривоги впливають не лише на безпеку людей, але й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя.

"Ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи й алгоритми реагування мають змінюватися", - наголосив Корецький.

У зв'язку з цим ведеться праця над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у містах та громадах.

"Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози - без додаткових ризиків для безпеки. Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом. Необхідні пропозиції плануємо сформувати на початку наступного тижня, представити їх суспільству та перейти до реалізації", - поінформував прем'єр.

Щодо другого питання, про яке Корецький доповів президенту, він анонсував, що на позачерговому засіданні Кабмін ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у Бучанському районі. Мова про село Мила, де росіяни вдарили по складах, після чого почалася масштабна пожежа та детонація.