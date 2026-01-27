Комендантська година: кого поліція перевіряє більше після пом’якшення правил

Послаблення комендантської години стосується в першу чергу "відповідального бізнесу". А поліція звертає увагу на людей, які перебувають на вулиці під час дії заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.
За його словами, зміни в комендантській годині стосуються в першу чергу "відповідального бізнесу". Маються на увазі бізнеси, які погодилися працювати цілодобово, відкрили магазини та заклади, де можна підзарядити гаджети, отримати чай, обігрів тощо.
"Тобто, відповідно, коли громадяни пересуваються вулицями міста, ми звертаємо на них увагу, питаємо, з якою метою вони перебувають на вулиці, якщо вони йдуть до "пункта незламності", ми їм пояснюємо, розказуємо, де найближчий такий пункт незламності", - пояснив Ахрамєєв.
При цьому, додав він, поліція звертає увагу також на компанії, які "явно не вийшли до "пункта незламності", а відпочивають". Ахрамєєв запевнив, що на таких людей поліція звертає увагу значно більше, ніж на звичайних громадян, яким потрібно зарядити пристрої, або щось придбати.
Нагадаємо, що 14 січня президент України Володимир Зеленський оголосив про введення надзвичайної ситуації у сфері енергетики. Зараз з огляду на умови НС в енергетиці, поліція України працює у посиленому режимі. Патрулі стежать за порядком, охороною об’єктів критичної інфраструктури.
Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що послаблення комендантської години можливе тільки в регіонах України, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері.
Додамо, що в Києві, де ситуація з енергетикою критична, вже запровадили оновлені правила комендантської години, які передбачають важливі винятки для киян та гостей столиці. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.