Комендантский час: кого полиция проверяет больше после смягчения правил

По его словам, изменения в комендантском часе касаются в первую очередь "ответственного бизнеса". Имеются в виду бизнесы, которые согласились работать круглосуточно, открыли магазины и заведения, где можно подзарядить гаджеты, получить чай, обогрев и тому подобное.

"То есть, соответственно, когда граждане передвигаются по улицам города, мы обращаем на них внимание, спрашиваем, с какой целью они находятся на улице, если они идут к "пункту несокрушимости", мы им объясняем, рассказываем, где ближайший такой пункт несокрушимости", - пояснил Ахрамеев.

При этом, добавил он, полиция обращает внимание также на компании, которые "явно не вышли к "пункту несокрушимости", а отдыхают". Ахрамеев заверил, что на таких людей полиция обращает внимание значительно больше, чем на обычных граждан, которым нужно зарядить устройства, или что-то приобрести.