Комендантська година: кого поліція перевіряє більше після пом’якшення правил

Послаблення комендантської години стосується в першу чергу "відповідального бізнесу". А поліція звертає увагу на людей, які перебувають на вулиці під час дії заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв в ефірі телемарафону.

За його словами, зміни в комендантській годині стосуються в першу чергу "відповідального бізнесу". Маються на увазі бізнеси, які погодилися працювати цілодобово, відкрили магазини та заклади, де можна підзарядити гаджети, отримати чай, обігрів тощо.

"Тобто, відповідно, коли громадяни пересуваються вулицями міста, ми звертаємо на них увагу, питаємо, з якою метою вони перебувають на вулиці, якщо вони йдуть до "пункта незламності", ми їм пояснюємо, розказуємо, де найближчий такий пункт незламності", - пояснив Ахрамєєв.

При цьому, додав він, поліція звертає увагу також на компанії, які "явно не вийшли до "пункта незламності", а відпочивають". Ахрамєєв запевнив, що на таких людей поліція звертає увагу значно більше, ніж на звичайних громадян, яким потрібно зарядити пристрої, або щось придбати.