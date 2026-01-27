ua en ru
Комендантский час: кого полиция проверяет больше после смягчения правил

Украина, Вторник 27 января 2026 10:35
Комендантский час: кого полиция проверяет больше после смягчения правил
Автор: Антон Корж

Ослабление комендантского часа касается в первую очередь "ответственного бизнеса". А полиция обращает внимание на людей, которые находятся на улице во время действия мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.

По его словам, изменения в комендантском часе касаются в первую очередь "ответственного бизнеса". Имеются в виду бизнесы, которые согласились работать круглосуточно, открыли магазины и заведения, где можно подзарядить гаджеты, получить чай, обогрев и тому подобное.

"То есть, соответственно, когда граждане передвигаются по улицам города, мы обращаем на них внимание, спрашиваем, с какой целью они находятся на улице, если они идут к "пункту несокрушимости", мы им объясняем, рассказываем, где ближайший такой пункт несокрушимости", - пояснил Ахрамеев.

При этом, добавил он, полиция обращает внимание также на компании, которые "явно не вышли к "пункту несокрушимости", а отдыхают". Ахрамеев заверил, что на таких людей полиция обращает внимание значительно больше, чем на обычных граждан, которым нужно зарядить устройства, или что-то приобрести.

Напомним, что 14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. Сейчас учитывая условия ЧС в энергетике, полиция Украины работает в усиленном режиме. Патрули следят за порядком, охраной объектов критической инфраструктуры.

Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что ослабление комендантского часа возможно только в регионах Украины, где введена чрезвычайная ситуация в энергетической сфере.

Добавим, что в Киеве, где ситуация с энергетикой критическая, уже ввели обновленные правила комендантского часа, которые предусматривают важные исключения для киевлян и гостей столицы. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Комендантский час Чрезвычайное положение Национальная полиция
