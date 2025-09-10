UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Комбінований удар РФ по Хмельниччині: у ОВА показали відео наслідків обстрілу

Фото: війська РФ атакували Хмельницьку область дронами та ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська під час нічної атаки нанесли по Хмельницькій області комбінований удар з використанням ударних дронів та ракет. У ОВА показали відео наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За його словами, основний удар ворога прийшовся по місту Волочиськ. Повідомляється, що ворог влучив у складські приміщення виробничих потужностей.

Пошкоджено також автозаправку, транспорт та житлові будинки – вибито вікна. Внаслідок атаки зруйновано швейну фабрику.

Він також додав, що наразі відомо про трьох поранених цивільних. Всім постраждалим надається медична допомога, одна людина госпіталізована з травмою шиї. Жертв немає.

"На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Обсяги завданих збитків встановлюються", - додав Тюрін.

Обстріл України 10 вересня

Сьогодні Росія масовано атакувала Україну, особливо західні регіони. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Частина дронів залетіла на територію Польщі, де вперше було зафіксовано їхнє знищення. Через атаку польській стороні довелося тимчасово закривати аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв про вибухи та роботу ППО в місті. Також дрони били по Бурштину на Івано-Франківщині, повідомлялося про вибухи у Вінниці. Внаслідок атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач.

Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

