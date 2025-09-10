Комбінований удар РФ по Хмельниччині: у ОВА показали відео наслідків обстрілу

Обстріл України 10 вересня

Сьогодні Росія масовано атакувала Україну, особливо західні регіони. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Частина дронів залетіла на територію Польщі, де вперше було зафіксовано їхнє знищення. Через атаку польській стороні довелося тимчасово закривати аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв про вибухи та роботу ППО в місті. Також дрони били по Бурштину на Івано-Франківщині, повідомлялося про вибухи у Вінниці. Внаслідок атаки РФ на Черкащині пошкоджено лінію електропередач.

