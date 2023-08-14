Командувач Повітряних сил показав, як уночі С-300 і Gepard відбили атаку РФ під Одесою

"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Олещук продемонстрував, як система С-300 та Gepard знищувала ворожі цілі.

"Разом - до перемоги!", - додав командувач.

Комбіновані удари по Одесі вночі 14 серпня

Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.