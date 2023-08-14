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Командующий Воздушных сил показал, как ночью С-300 и Gepard отбили атаку РФ под Одессой

Фото: Gepard (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Ночью российские войска атаковали Одессу и область. Вражеские дроны и ракеты уничтожали с помощью украинских систем С-300 и Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Боевая работа подразделений противовоздушной обороны ночью 14 августа 2023 года в Одесской области", - говорится в сообщении.

Олещук продемонстрировал, как система С-300 и Gepard уничтожала вражеские цели.

"Вместе - к победе!", - добавил командующий.

Комбинированные удары по Одессе ночью 14 августа

Войска РФ этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В ВС ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Впоследствии в Одессе прозвучала серия взрывов. Они продолжались периодически практически до утра. Как сообщили в Одесской ОВА о последствиях вражеской атаки, произошли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также пострадали три человека.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских кафиров по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.

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