ua en ru
Пн, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Командувач Повітряних сил показав, як уночі С-300 і Gepard відбили атаку РФ під Одесою

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Одеська область, Понеділок 14 серпня 2023 18:23
Командувач Повітряних сил показав, як уночі С-300 і Gepard відбили атаку РФ під Одесою Фото: Gepard (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вночі російські війська атакували Одесу та область. Ворожі дрони та ракети знищували за допомогою українських систем С-300 і Gepard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

"Бойова робота підрозділів протиповітряної оборони уночі 14 серпня 2023 року в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Олещук продемонстрував, як система С-300 та Gepard знищувала ворожі цілі.

"Разом - до перемоги!", - додав командувач.

Комбіновані удари по Одесі вночі 14 серпня

Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Одеса ПВО Воздушные силы Украины Війна в Україні
NEWS
Україна просить Вашингтон продовжити ленд-ліз на 2024 рік: чому це важливо
Україна просить Вашингтон продовжити ленд-ліз на 2024 рік: чому це важливо
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"