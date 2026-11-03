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Командующий Нацгвардии объяснил, почему травмированные военные были в здании НГУ под Киевом

18:02 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Командующий Нацгвардии объяснил, почему травмированные военные были в здании НГУ под Киевом Фото: Александр Пивненко, командующий Нацгвардией (facebook.com/OleksandrPivnenko)
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Травмированных военных держали в здании Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, поскольку у каждой части есть медицинский пункт, где людей могут лечить.

Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко во время брифинга в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Мы воюем уже пять лет и мы умеем это делать (лечить - ред.). Наши врачи все вообще молодцы. Если бы им потребовалось больше качественной медицинской помощи, мы бы их направили в медицинские госпитали или в медицинское учреждение, медицинский центр Национальной гвардии", - сказал он.

Пивненко добавил, что разбирается по этому вопросу, и заявил, что "дойдет до конца".

Командующий Нацгвардией подчеркнул, что, если была допущена ошибка, ее исправят.

"Мы пересмотрим свою историю, посмотрим, как это происходило, поскольку сейчас с нашими военнослужащими работают представители ГБР. Как только полностью соберем информацию, проведем служебное расследование и примем меры, чтобы, если здесь есть нарушения, подобного больше не повторялось", - подчеркнул Пивненко.

Он объяснил, что речь шла лишь о том, чтобы выпустить одного человека, или о более широких действиях - женщина, прибывшая на место, по его словам, имела конкретную цель.

"Мы должны установить, пыталась ли она мошенническим путем забрать человека, который самовольно оставил воинскую часть и ранее работал с оружием. Кстати, ее муж также самовольно оставил воинскую часть", - рассказал командующий НГУ.

Что касается других лиц, находившихся на месте, Пивненко отметил, что среди них были и люди в состоянии алкогольного опьянения. Он подчеркнул, что у каждого человека, скорее всего, были разные мотивы.

"Кто-то просто хайповал, кто-то хотел совершить определенные действия. Мы видим, что это определенная категория лиц, которая постоянно подрывает авторитет государства и нашу целостность, наносит вред стране. Поэтому это комплексный вопрос, и мы исследуем его вместе со Службой безопасности и всеми правоохранительными органами", - резюмировал командующий Нацгвардией.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Этому предшествовало появление в соцсетях информация о вероятном содержании в его подвале мужчин, самовольно оставивших воинские части.

Впоследствии Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, они были обнаружены после самовольного оставления места службы.

В то же время военная омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что среди этих военных были не только мобилизованные, но и бойцы с боевым опытом, которые участвовали в боях за Мариуполь и Азовсталь и пережили российский плен.

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