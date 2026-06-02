Командувач Нацгвардії назвав реальні терміни демобілізації

За словами Півненка, після закінчення війни армії знадобиться час на адаптацію. Цей стабілізаційний період триватиме близько року.

"Будемо вчитися не воювати. Лише потім, через рік після того, як зупиняться бойові дії, можлива демобілізація. Мені здається це об’єктивно", - пояснив командувач Нацгвардії.

Генерал також визнав, що наразі існують ситуації, коли бійці змушені проводити на передових позиціях до пів року.

Оцінюючи мобілізаційні процеси, Півненко наголосив, що найефективнішим інструментом для поповнення війська був би рекрутинг. Однак наразі через цей механізм приходить не більше 30% від загальної кількості новобранців.

Він додав, що підходи до роботи ТЦК потребують суттєвих змін. Водночас командувач НГУ зауважив, що не став би залучати до такої роботи людей із реальним бойовим досвідом.

Демобілізація в Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада готує масштабну реформу ЗСУ. За його словами, вже з 2026 року для окремих категорій військовослужбовців може з'явитися можливість демобілізації.

Водночас військовий омбудсмен Ольга Решетилова раніше наголошувала, що без посилення мобілізаційних заходів очікувати на визначення чітких термінів служби не варто.