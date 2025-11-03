Командири не повинні боятися доповідати про втрату позицій на фронті, - Зеленський

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, зараз російські окупанти кинули свої основні сили на Покровськ.

Як розповів сьогодні, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський, майже третина всіх бойових дій на фронті зараз відбуваються в Покровську. При цьому майже 50% усіх керованих авіабомб, які використовують окупанти, також запускають по Покровську.

За словами глави української держави, зараз у місті перебувають від 260 до 300 російських окупантів.

Також президент зазначив, що в Куп'янську залишаються до 60 окупантів. Глава держави запевнив, що місто повністю зачистять від ворога.

До слова, минулого тижня російська влада поширювала вкидання про те, що українські захисники нібито оточені в Покровську та Куп'янську.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи такий вкид, зазначав, що жодної блокади українських воїнів немає.