Командиры не должны бояться докладывать о потере позиций на фронте, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские командиры должны не скрывать в своих докладах информацию о потере позиций. Самое главное - сохранить личный состав.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства признал, что иногда командиры делятся неполной информацией о событиях на фронте. Кто-то может замалчивать потери позиций. 

"Во-первых, этого не нужно бояться, потому что это война против такой здоровой махины. Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию. Сохранил личный состав - молодец. Есть личный состав, ты потом решаешь как и восстановишь положение", - обратил внимание Зеленский. 

Также он добавил, что в случае потери  личного состава - это уже другое дело. 

Что происходит на фронте

Напомним, сейчас российские оккупанты бросили свои основные силы на Покровск.

Как рассказал сегодня, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, почти треть всех боевых действий на фронте сейчас происходят в Покровске. При этом почти 50% всех управляемых авиабомб, которые используют оккупанты, также запускают по Покровску.

По словам главы украинского государства, сейчас в городе находятся от 260 до 300 российских оккупантов.

Также президент отметил, что в Купянске остаются до 60 оккупантов. Глава государства заверил, что город полностью зачистят от врага.

К слову, на прошлой неделе российские власти распространяли вбросы о том, что украинские защитники якобы окружены в Покровске и Купянске.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя такой вброс, отмечал, что никакой блокады украинских воинов нет.

