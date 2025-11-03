Командиры не должны бояться докладывать о потере позиций на фронте, - Зеленский

Что происходит на фронте

Напомним, сейчас российские оккупанты бросили свои основные силы на Покровск.

Как рассказал сегодня, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, почти треть всех боевых действий на фронте сейчас происходят в Покровске. При этом почти 50% всех управляемых авиабомб, которые используют оккупанты, также запускают по Покровску.

По словам главы украинского государства, сейчас в городе находятся от 260 до 300 российских оккупантов.

Также президент отметил, что в Купянске остаются до 60 оккупантов. Глава государства заверил, что город полностью зачистят от врага.

К слову, на прошлой неделе российские власти распространяли вбросы о том, что украинские защитники якобы окружены в Покровске и Купянске.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя такой вброс, отмечал, что никакой блокады украинских воинов нет.