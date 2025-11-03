Командири не повинні боятися доповідати про втрату позицій на фронті, - Зеленський

Українські командири повинні не приховувати у своїх доповідях інформацію про втрату позицій. Найголовніше - зберегти особовий склад.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Глава держави визнав, що іноді командири діляться неповною інформацією про події на фронті. Хтось може замовчувати втрати позицій. "По-перше, цього не потрібно боятися, тому що це війна проти такої здорової махини. Не потрібно боятися, що ти втратив якусь позицію. Зберіг особовий склад - молодець. Є особовий склад, ти потім вирішуєш як і відновиш становище", - звернув увагу Зеленський. Також він додав, що в разі втрати особового складу - це вже інша справа.