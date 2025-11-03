Командиры не должны бояться докладывать о потере позиций на фронте, - Зеленский
Украинские командиры должны не скрывать в своих докладах информацию о потере позиций. Самое главное - сохранить личный состав.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Глава государства признал, что иногда командиры делятся неполной информацией о событиях на фронте. Кто-то может замалчивать потери позиций.
"Во-первых, этого не нужно бояться, потому что это война против такой здоровой махины. Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию. Сохранил личный состав - молодец. Есть личный состав, ты потом решаешь как и восстановишь положение", - обратил внимание Зеленский.
Также он добавил, что в случае потери личного состава - это уже другое дело.
Что происходит на фронте
Напомним, сейчас российские оккупанты бросили свои основные силы на Покровск.
Как рассказал сегодня, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский, почти треть всех боевых действий на фронте сейчас происходят в Покровске. При этом почти 50% всех управляемых авиабомб, которые используют оккупанты, также запускают по Покровску.
По словам главы украинского государства, сейчас в городе находятся от 260 до 300 российских оккупантов.
Также президент отметил, что в Купянске остаются до 60 оккупантов. Глава государства заверил, что город полностью зачистят от врага.
К слову, на прошлой неделе российские власти распространяли вбросы о том, что украинские защитники якобы окружены в Покровске и Купянске.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя такой вброс, отмечал, что никакой блокады украинских воинов нет.