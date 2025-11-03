Командиры не должны бояться докладывать о потере позиций на фронте, - Зеленский

Украинские командиры должны не скрывать в своих докладах информацию о потере позиций. Самое главное - сохранить личный состав.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Глава государства признал, что иногда командиры делятся неполной информацией о событиях на фронте. Кто-то может замалчивать потери позиций. "Во-первых, этого не нужно бояться, потому что это война против такой здоровой махины. Не нужно бояться, что ты потерял какую-то позицию. Сохранил личный состав - молодец. Есть личный состав, ты потом решаешь как и восстановишь положение", - обратил внимание Зеленский. Также он добавил, что в случае потери личного состава - это уже другое дело.