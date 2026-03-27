У команді Федорова знову зміни: хто контролюватиме гроші Міноборони

Хто такий Шкураков

Василь Шкураков має понад 10 років досвіду в управлінні державними фінансами. Раніше він обіймав посаду заступника міністра фінансів, а також першого заступника міністра розвитку громад та інфраструктури.

Під час повномасштабного вторгнення забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.

Фото: заступник міністра оборони Василь Шкураков (zedigital)

Що він робитиме в Міноборони

На новій посаді Шкураков зосередиться на побудові прозорої фінансової системи міністерства. Його ключові завдання:

бюджетне планування, щоб ресурси відповідали потребам фронту

управління всіма джерелами фінансування: держбюджет, міжнародна допомога, гранти та кредити

посилення економічного аналізу для управлінських рішень

внутрішній контроль і аудит для виявлення ризиків

цифровізація фінансової звітності

"Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат", - заявив міністр оборони Федоров.