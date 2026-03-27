У команді Федорова знову зміни: хто контролюватиме гроші Міноборони

Уряд призначив нового заступника міністра оборони - відповідати за фінансову систему та внутрішній аудит відомства тепер буде Василь Шкураков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра оборони Михайла Федорова у Telegram.
Василь Шкураков має понад 10 років досвіду в управлінні державними фінансами. Раніше він обіймав посаду заступника міністра фінансів, а також першого заступника міністра розвитку громад та інфраструктури.
Під час повномасштабного вторгнення забезпечував фінансову стабільність критичної інфраструктури.
На новій посаді Шкураков зосередиться на побудові прозорої фінансової системи міністерства. Його ключові завдання:
"Формуємо систему, де кожна гривня працює на результат", - заявив міністр оборони Федоров.
Раніше повідомлялось, що міністр оборони України Михайло Федоров призначив нового заступника. Ним став Мстислав Банік. Він відповідатиме за закупівлі.
