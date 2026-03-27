В команде Федорова снова изменения: кто будет контролировать деньги Минобороны

Правительство назначило нового заместителя министра обороны - отвечать за финансовую систему и внутренний аудит ведомства теперь будет Василий Шкураков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра обороны Михаила Федорова в Telegram.
Василий Шкураков имеет более 10 лет опыта в управлении государственными финансами. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов, а также первого заместителя министра развития общин и инфраструктуры.
Во время полномасштабного вторжения обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.
На новой должности Шкураков сосредоточится на построении прозрачной финансовой системы министерства. Его ключевые задачи:
"Формируем систему, где каждая гривна работает на результат", - заявил министр обороны Федоров.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Михаил Федоров назначил нового заместителя. Им стал Мстислав Баник. Он будет отвечать за закупки.
Министр обороны Михаил Федоров рассказал, что украинские дроны помогают ВСУ брать в плен россиян. По его словам, только за зиму удалось пополнить обменный фонд на более 100 оккупантов.