В команде Федорова снова изменения: кто будет контролировать деньги Минобороны

Кто такой Шкураков

Василий Шкураков имеет более 10 лет опыта в управлении государственными финансами. Ранее он занимал должность заместителя министра финансов, а также первого заместителя министра развития общин и инфраструктуры.

Во время полномасштабного вторжения обеспечивал финансовую стабильность критической инфраструктуры.

Фото: заместитель министра обороны Василий Шкураков (zedigital)

Что он будет делать в Минобороны

На новой должности Шкураков сосредоточится на построении прозрачной финансовой системы министерства. Его ключевые задачи:

бюджетное планирование, чтобы ресурсы соответствовали потребностям фронта

управление всеми источниками финансирования: госбюджет, международная помощь, гранты и кредиты

усиление экономического анализа для управленческих решений

внутренний контроль и аудит для выявления рисков

цифровизация финансовой отчетности

"Формируем систему, где каждая гривна работает на результат", - заявил министр обороны Федоров.