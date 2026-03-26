У команді Федорова - зміни: хто відповідатиме за реформу закупівель та оцінку ЗСУ

Міністр оборони України Михайло Федоров призначив нового заступника міністра та генерального інспектора Міністерства оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
"На засіданні уряду Мстислава Баніка призначено заступником міністра. Також підписав указ про призначення Юрія Мироненка на посаду генерального інспектора Міністерства оборони України", - зазначив міністр оборони.
Новий заступник міністра відповідатиме за реформу закупівель. Його завдання – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі.
"Мстислав має досвід побудови державних цифрових продуктів. У Мінцифрі відповідав за запуск і розвиток "Дії". У Міноборони очолював розвиток "Армія+" та "Резерв+", - додав Федоров.
Він також має бойовий досвід: добровільно долучився до війська та пройшов шлях від солдата до офіцера. Створював підрозділи FPV-дронів, працював на рівні штабу. Брав участь у Курській операції в складі підрозділу CODE 9.2.
Зазначається, що Юрій Мироненко відповідатиме за об’єктивну оцінку стану справ у військах й ефективності рішень.
"Його завдання – забезпечити регулярний аналіз того, як працюють рішення на практиці, і давати основу для швидкої корекції політик та планів. Фокус – реальна картина з фронту й швидкий зворотний зв’язок для управлінських рішень", - додав міністр оборони.
Відомо, що він раніше працював заступником міністра оборони: відповідав за розвиток DELTA, впровадження Mission Control, створення можливості для тренування моделей ШІ іноземними партнерами та українськими компаніями на даних з поля бою, масштабування технологій, створених у системі Міноборони, реформу кодифікації і запуск приватної ППО.
Також Мироненко був заступником міністра цифрової трансформації: учасник бойових дій, командир підрозділу дронів, ексголова Держспецзв’язку.
Нагадаємо, у 2024 році Україна зробила важливі кроки до цифровізації сфери оборони.
Одним із ключових досягнень стало розроблення законопроєкту щодо створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, який спростив управління військовим обліком та забезпечить надійність зберігання персональних даних.
Це рішення дозволило інтегрувати всі дані військових в єдину систему, що полегшить взаємодію між різними структурами.
Також почала роботу електронна система "Оберіг", яка збирає дані про всіх військовозобов'язаних.