Замість паперів - "Армія+". Кабмін дав зелене світло реєстру ЗСУ: що зміниться
Кабінет міністрів України затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців - єдиного цифрового джерела даних про військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Зазначається, що реєстр стане основою для електронного військово-облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і сервісів, зокрема через "Армія+".
Що зміниться для військових та членів їхніх сімей після запуску реєстру:
- Менше паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів і даних про себе.
- Швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг - насамперед через "Армія+2.
- Вищий рівень захисту персональних даних.
Що це дасть Збройним силам:
- Єдине, повне та верифіковане джерело даних про військових.
- Якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації.
- Ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.
Що це означає для держави:
- Узгодженість державних інформаційних систем.
- Більше прозорості й точності в даних.
- Ефективніше використання державних ресурсів.
Зазначається, що порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них.
Також передбачена електронна взаємодія з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних - зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб - платників податків.
"Це ще один системний крок до сучасної, зручної та безпечної цифрової екосистеми сервісів для українських військових", - зазначили в Міноборони.
Цифровізація армії в Україні
Нагадаємо, у 2024 році Україна зробила важливі кроки до цифровізації сфери оборони.
Одним із ключових досягнень стало розроблення законопроєкту щодо створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, який спростив управління військовим обліком та забезпечить надійність зберігання персональних даних.
Це рішення дозволило інтегрувати всі дані військових в єдину систему, що полегшить взаємодію між різними структурами.
Також почала роботу електронна система "Оберіг", яка збирає дані про всіх військовозобов'язаних.
Окрім того, було запроваджено мобільний застосунок "Армія+", який дозволяє військовослужбовцям і командирам обмінюватися інформацією через єдиний цифровий ідентифікатор.
Також Україні почав діяти додаток "Резерв+", який має на меті спрощення обліку всіх військовозобов'язаних громадян України.
З грудня минулого року військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+" є основним для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Проте, для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати її самостійно або в ТЦК.