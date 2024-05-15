"Оберіг" та е-кабінет. У чому різниця та які дані про військовозобов'язаних зберігають реєстри

При підготовці матеріалу використовувалися інтерв'ю заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко для DOU та інтерв'ю члена комітету Верховної ради з нацбезпеки Федора Вениславського для NV.

РБК-Україна пояснює, у чому різниця та які дані про військовозобов'язаних зберігаються в реєстрах.

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Що таке реєстр "Оберіг"

Це електронна база про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вона автоматично наповнюється даними із державних реєстрів та тими, що збирають працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК). Система необхідна контролю військового обліку.

"Оберіг" збирає таку інформацію, як ПІБ особи, місце проживання, дата народження, сімейний стан, освіта, місце роботи, паспортні дані, номер ІПН, військово-облікова спеціальність, звання тощо.

Доступ до роботи з реєстром мають кваліфіковані оператори. Кожну свою дію вони засвідчують електронним підписом. Як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, це допомагає уникати корупційних ризиків та швидко виявляти аномальну активність, наприклад, зняття з обліку.

За її словами, інформацію вносить досить вузьке коло працівників ТЦК із доступом до державної таємниці. Власником "Оберега" є Міноборони, а розпорядниками - Генштаб ЗСУ, СБУ та розвідка.

Що таке е-кабінет військовозобов'язаного

Це відокремлений персональний веб-сервіс, реалізований через мобільний додаток. Запуск електронного кабінету заплановано на 18 травня. І потрібен він насамперед для уточнення облікових даних.

Як розповів член комітету Ради з питань нацбезпеки Федір Вениславський, спочатку е-кабінет запустять у тестовому режимі. Який триватиме протягом 30 днів. Робота у повноцінному режимі буде з червня, але вже з 18 травня українці зможуть уточнювати дані дистанційно.

Зазначимо, з цієї дати протягом 60 днів чоловіки віком 18-60 років, згідно з новим законом про мобілізацію, зобов'язані уточнити дані. І зробити це через додаток зручніше, ніж годинами простоювати в чергах до ТЦК.

Е-кабінет буде доступний на смартфонах з операційними системами iOS та Android. Відповідно, завантажити його можна з App Store та Google Play.

Потім треба авторизуватися за допомогою BankID та заповнити такі поля, як номер телефону, електронна пошта та адреса проживання. Саме ця інформація насамперед потрібна для уточнення даних до 16 липня.

Реєстрація в кабінеті добровільна. Розсилати повістки через нього не будуть. Але якщо військкомату будуть потрібні інші дані чи направити військовозобов'язаного на військово-лікарську комісію, його викличуть повісткою. Також в е-кабінет можуть надіслати повідомлення про дату та час проходження ВЛК.

Електронний кабінет доступний також для українців за кордоном. Таким чином вони теж зможуть уточнити дані. Вимога про оновлення облікової інформації прописана у законі про мобілізацію. В іншому випадку обмежуватимуть у наданні консульських послуг.

Які дані в реєстрах і як взаємодіють "Оберіг" та е-кабінет

"Оберіг" розширює обмін даними з низкою державних реєстрів. На даний момент туди підтягується інформація з реєстрів:

Державної податкової служби

Державної реєстрації актів цивільного стану

Державної судової адміністрації

Державної прикордонної служби

Міністерства освіти та науки

Державної міграційної служби

У процесі підключення до "Оберігу" знаходиться реєстр Пенсійного фонду, який передаватиме дані про досвід роботи особи, в якій галузі та чим вона займалася. Також триває робота щодо налагодження взаємодії з Мінцифри, щоб запустити електронні облікові документи.

Відповідно, в е-кабінеті військовозобов'язаний зможе побачити такі дані з "Оберега":

ПІБ

вид військового обліку/дата виключення

категорія обліку

дата народження

відстрочка/бронювання/дата закінчення

постанова військово-лікарської комісії (і дата)

звання

військово-облікова спеціальність

індивідуальний податковий номер

номер у системі "Оберіг"

ТЦК, у якому особа стоїть на обліку

розшук або відсутність у розшуку

Якщо є некоректні дані, можна буде звернутися до служби підтримки для їхньої актуалізації. На початковому етапі - змінити номер телефону, електронну пошту та адресу проживання. Згодом решта даних буде коригуватись і через е-кабінет.

Наскільки заповнений "Оберіг" та які ще у нього функції

Реєстр містить оцифровану інформацію про військовозобов'язаних у всіх 24 регіонах України та Києві. Станом на травень, за словами Катерини Черногоренко, зроблено понад 40 мільйонів запитів на отримання чи верифікацію даних.

Працює це в такий спосіб. Якщо при оцифровці особистої справи видно, що особа оновлювала дані 10 років тому, то перш ніж викликати її за повісткою, подаються запити до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані.

"Оберіг" не лише отримує інформацію, а й передає. Наприклад, зараз це працює на кордоні, коли прикордонники уточнюють дані особи, яка виїжджає з країни. Надалі така взаємодія буде з поліцією та міграційною службою.

Зазначимо, в "Оберіг" є окреме поле про статус повістки. А саме коли вона була вручена та який статус (з'явилася особа чи ні). Вручення повістки залишається тим самим - особисто в руки та під підпис. Під час перевірки документів представники ТЦК та поліції також зможуть використати планшети з доступом до "Оберіга", щоб звірити облікові дані.

Надалі планується обмін даними з реєстром МОЗ, щоб зробити процес проходження військово-лікарської комісії цифровим. Робота ще ведеться і всі деталі будуть згодом, додала Черногоренко.

Як тільки буде налагоджено взаємодію з усіма реєстрами, "Оберіг" зможе отримувати всю необхідну інформацію автоматично. Очікується, що ТЦК контактуватимуть із військовозобов'язаними лише в окремих випадках. Однак деякі дані все одно доведеться звіряти особисто і для цього військкомати викликатимуть призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

"Оберіг" має підвищити якість мобілізації та зробити її справедливішою. У тому числі знизити кількість помилок, коли діючі військові, родичі загиблих або зняті обліку викликаються повісткою до ТЦК. Реєстром вже користуються також у рекрутингових центрах. Якщо військова частина надсилає запит на спеціаліста певного профілю, підвищується ймовірність, що вона може отримати особу з необхідною кваліфікацією та досвідом.