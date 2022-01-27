Команда Зеленского. Как и с кем "Слуга народа" готовится идти на выборы в Раду

"Слуга народа" хочет провести обновление партии и уже ищет союзников для следующей парламентской кампании. Как политсила Владимира Зеленского готовится к выборам – в материале РБК-Украина.

"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году. Соцопросы показывают, что за два с половиной года у власти поддержка президентской политсилы заметно упала.

В январском рейтинге от Киевского международного института социологии (КМИС) правящая партия уступила лидерство "Европейской солидарности" – 13,7% голосов против 18,9%. Но другой опрос, проводившийся группой "Рейтинг" в декабре, демонстрировал такой же отрыв, только в пользу "Слуги народа".

В команде Владимира Зеленского объясняют последние цифры, во-первых, особенностью электоральной выборки, которая могла исказить реальную картину. Во-вторых, после активизации уголовных дел против Петра Порошенко экс-президент сумел немного мобилизовать своего потенциального, но колеблющегося избирателя.

"Мы не видим такого резкого падения. Пока то, что видно в наших данных – мы идем примерно нога в ногу с "Евросолидарностью". Хотя тенденция к проседанию рейтинга, действительно, есть", – сказал один из информированных источников в окружении Зеленского.

Получить монобольшинство еще раз "Слуге народа" едва ли удасться. Но стать участником коалиции в статусе "старшего" партнера – достижимая цель, за которую, правда, придется сильно побороться.

Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.

Командные и некомандные группы

Когда "Слуга народа" собиралась на досрочные выборы 2019 года, подбор партийных кадров происходил в спешке и достаточно хаотично. Под флагами популярной президентской силы в Раду прошли люди с полярной идеологией, интересами и карьерным бэкграундом. Позже эта "разношерстность" дала о себе знать.

Сплоченность фракции держалась на личной преданности Владимиру Зеленскому, но вскоре и этот цементирующий фактор ослаб. Часть депутатов разбилась на неформальные группы, аффилированные в том числе и с крупным бизнесом. Вместо дисциплинированного монобольшинства Банковая, по сути, получила реальную коалицию, в которой нужно договариваться, искать компромиссы и голоса.

В разные периоды этой каденции Рады собеседники как в Офисе президента, так и в "Слуге народа" выделяли две неформальные группы внутри фракции, за которыми прослеживалась координация. РБК-Украина уже подробно о них рассказывало. Их численность доходила до нескольких десятков человек, пока центробежные процессы не бралась гасить Банковая.

Одна из них – это группа депутатов из орбиты Ильи Павлюка. Она по-прежнему существует внутри "Слуги народа", но не в настолько широком составе, как это было в ее "лучшие времена".

Вторая – люди, которых связывают с Игорем Коломойским. Раньше их отдельная позиция по многим партийным вопросам доставляла руководству СН немало проблем. Но сейчас, как отмечают информированные собеседники, распри и прения с этими депутатами сведены к нулю.

Одни утверждают, что сам олигарх решил стать более податливым для украинской власти, особенно в свете санкций и дел против него, открытых в США. Другие же источники говорят, что условная группа Коломойская растворилась и дезориентировалась после того, как из фракции исключили Александра Дубинского – самого медийного соратника олигарха.

Несмотря на разногласия, монобольшинству удавалось консолидировать минимально необходимые 226 "за" по принципиальным для власти вопросам. Но когда осенью Офис президента решил уволить главу Верховной рады Дмитрия Разумкова, обстановка поменялась.

После ухода с должности он создал межфракционное объединение "Разумная политика" и общественную организацию "Команда Разумкова", которая станет базой для запуска новой политсилы. К инициативе экс-спикера присоединились два десятка депутатов из "Слуги народа". В парламенте они действуют сообща и не поддерживают большинство важных для Банковой вопросов.

В СН признают, что внутри фракции единомышленников Разумкова может насчитываться и больше. Но не все рискнули идти вопреки линии партии, боясь лишиться субвенции "соцэконома" на свои округа или руководящих должностей в комитетах.

"В партийных чатах нас больше всего критикуют именно "павлюковцы". Все потому, что с появлением объединения Разумкова, когда мы перестали голосовать в унисон с фракцией, их акции обесценились. Теперь все равно приходится искать голоса на стороне, иначе их не хватает", – рассказал один из членов МФО.

Главными непубличными союзниками для правящей фракции стали депутатские группы "Довира" и "За майбутнє", куда входят мажоритарщики из разных регионов. Но если раньше "Слуге народа" хватало подстраховки одной из групп, то сейчас нередко требуется помощь сразу обеих.

Дмитрий Разумков и Александр Дубинский уже не часть фракции СН (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще один фактор, который дополнительно расшатывает монолитность большинства – это приближение выборов. Пройдя экватор парламентской каденции, многие депутаты от "Слуги народа" осознают, что в следующий созыв им, вероятно, не попасть. Это заставляет их либо приглядываться к другим партийным проектам. Либо же получать максимальную выгоду от имеющихся мандатов.

"Когда в Трускавце депутатов убеждали поддержать отставку Разумкова, им говорили, что у власти впереди огромные перспективы. Что неразумно сейчас идти против течения. Что всех возьмут в партийные списки на следующих выборах. Но, вероятно, две трети уже поняли, что место в списке им не светит. Поэтому, на мой взгляд, это расшатывание во фракции будет только нарастать", – предположил один из соратников Разумкова.

Блок Зеленского или когда идти на выборы

Глава монобольшинства Давид Арахамия раньше допускал, что на следующие выборы "Слуга народа" возьмет половину из тех депутатов, которые сейчас представлены в парламенте. На самом деле их число может быть еще меньшим. В команде Зеленского хотят провести "чистку" своих партийных рядов и пополнить их новыми людьми к следующей избирательной кампании.

"Предположим, что мы получим треть мандатов от тех, которые у нас есть сегодня. Это 80 мест. К тому же мы планируем взять в партию новых людей – политиков из регионов, активистов. Так что, по моим оценкам, может остаться около 40 человек из тех, которые есть во фракции сегодня. Многие это понимают, поэтому и пошли вразнос", – говорит влиятельный собеседник в окружении президента.

Сначала задачу по поиску подходящих кадров хотели возложить на глав ОГА. Но позже, как рассказал один из информированных собеседников, от этой идеи отказались.

Зеленский с на тот момент командой после победы на парламентских выборах (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Второй технологический ход, который, по данным РБК-Украина, обсуждался на Банковой – это возможность похода "Слуги народа" на выборы под новым названием. И в этом плане есть два варианта, как его реализовать.

Первый – переименовать "Слугу народа" на партию или команду Зеленского, то есть так, чтобы фигурировала его фамилия. Это может добавить электоральных баллов политсиле президента, ввиду то, что его персональный рейтинг заметно выше. Однако глава Киевской городской организации СН Леся Забуранная говорит, что на сегодняшний день внутри партии "об этом речь не ведется".

"Более того, в Киеве практически во всех районах мы открыли партийные офисы именно от партии "Слуга народа". Мы развиваем первичные партийные организации "Слуги народа". Сейчас ни у меня, ни у моих коллег, которые возглавляют партийные ячейки, такой информации нет", – сказала РБК-Украина нардеп.

Это необязательно может быть в формате переименования партии, уточнил другой влиятельный собеседник в команде Зеленского. Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов, рассуждает источник.

"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции – группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент. Блок, в котором будет фигурировать фамилия Зеленский – такой шаг очень вероятный. Для этой инициативы удастся аккумулировать голоса, поскольку это выгодно не только нам, но и другим фракциям", – пояснил собеседник.

Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде – это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы. Но основная проблема этого сценария пока что сводится к тому, что нет яркого политического лидера, который мог бы возглавить новый проект. Сейчас, как рассказал один из источников, в окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль – условного "русскоязычного патриота".

Некоторые представители групп, в свою очередь, подбивают "Слугу народа" на другой сценарий – возврат мажоритарки. Следующие выборы должны пройти по новой пропорциональной системе с открытыми списками. Депутаты из "За майбутнє" уже зарегистрировали законопроект (№6444), которым предлагают отсрочить переход на новую модель до 2027 года. В команде власти решили протестировать общественную реакцию, подхватив эту идею, но к какому-то конкретному решению еще не пришли.

Леся Забуранная отметила, что внутри фракции есть разные мнения насчет возобновления мажоритарной системы. Часть депутатов из "Слуги народа" может поддержать эту инициативу. Но, по ее оценке, возможность возврата к старой модели – "50 на 50".

Два других влиятельных депутата в "Слуге народа" также не особо уверенны в шансах отсрочить новую избирательную систему.

"Все выглядит так, что по пропорциональной системе мы, скорее всего, проведем больше депутатов, чем по смешанной с мажоритаркой. Эту идею лоббируют мажоритарщики, иначе им придется примыкать к каким-то проектам, а они этого, естественно, не хотят. С другой стороны, возникнет вопрос, с кем делать коалицию. Конечно, ее проще сформировать с мажоритарщиками", – сказал один из источников.

Личный рейтинг президента все еще больше партийного (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Время – еще один фактор, способный сыграть в плюс "Слуге народа". На Банковой уже анализировали возможность того, как на результатах партии и Зеленского, если он пойдет на второй срок, скажется очередность выборов.

По дате выборов главы государства нет никаких разночтений, они намечены на весну 2024 года. Но по парламентским – Конституция оставляет поле для маневра. Многие собеседники из разных политических лагерей считают, что власть попытается воспользоваться этой зацепкой. Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.

Согласно Основному закону, очередные выборы в Раду должны пройти в последнее воскресенье октября пятого года полномочий нардепов. То есть осенью 2023 года. И в то же время в документе предусмотрено, что срок полномочий парламента – пять лет. Получается, если выборы пройдут в 2023 году, то парламент нынешнего созыва проработает немного более четырех лет. Чтобы выполнить другую конституционную норму, нужно проводить выборы в 2024 году.

Официальная позиция Офиса президента и "Слуги народа" заключается в том, что разъяснение о дате выборов должен предоставить Конституционный суд. "Если у кого-то из депутатов будут планы подать такое обращения, мы о них узнаем. Могу со своей стороны сказать, что я такое обращение подписывать не буду, так как для меня сейчас понятно, что это 2023 год. Но все будет зависеть от того, как суд рассмотрит такое обращение, если оно будет", – сказал РБК-Украина первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

Глава парламента Руслан Стефанчук также раньше заявлял, что не собирается ставить свою подпись под обращением к КСУ. Но сразу несколько собеседников в монобольшинстве прогнозируют, что такой документ наверняка появится. Его, скорее всего, подаст не "Слуга народа", а группа внекоалиционных мажоритарщиков.

Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде. Иначе его решение будет ей явно не на пользу.