Удар по (моно)большинству. Чем грозит власти борьба с олигархами

Президент Владимир Зеленский продолжает курс на борьбу с олигархами. Вслед за уже принятым законом, который должен ограничить влияние крупного бизнеса на политику, конфликт перешел уже и на личностный уровень. Как это скажется на позициях президента в Верховной раде и что угрожает монобольшинству "Слуги народа" – в материале РБК-Украина.

Крупный бизнес всегда мог рассчитывать на лояльных держателей мандатов в Верховной раде любого созыва. Сейчас это влияние редко концентрируется в рамках одной фракции или группы. "Свои" депутаты распорошены по разным политическим проектам и "включаются" по мере необходимости при голосовании за важный для конкретной ФПГ документ.

Противостояние между командой Владимира Зеленского и потенциальными участниками "списка олигархов" от СНБО в последние недели вышло на качественно новый уровень , особенно после публичного обмена заявлениями с Ринатом Ахметовым. В политических кулуарах возник закономерный вопрос: что если бенефициары "групп по интересам" в депутатском корпусе решат дать бой прямо под куполом и лишить президента монобольшинства?

По одному на выход

Разговоры о возможном расколе "Слуги народа" ходят чуть ли не с первых месяцев работы нового парламента. Под флагами партии Зеленского в Верховную раду попали люди с очень разными амбициями, бэкграундом и интересами. Поначалу всех их объединяла личная верность президенту, но затем депутаты "освоились", начали претендовать на субъектность, где-то проявились и их старые-новые обязательства перед внешними игроками.

РБК-Украина уже подробно описывало, какие неформальные группы сформировались внутри монобольшинства и с кем их связывают. Иногда они вступают в конфликт с "генеральной линией партии" во время болезненных для их патронов голосований. Ярким примером стало принятие банковского закона, против которого активно выступали депутаты, аффилированные с Игорем Коломойским.

Но, пожалуй, настоящей проверкой на прочность для президентской фракции стал закон об олигархах. Команде Зеленского таки удалось добиться позитивного голосования, но ценой окончательного разрыва отношений с Дмитрием Разумковым. Сам он по итогу лишился должности спикера Рады, но из политической повестки не исчез. Даже наоборот: Разумков работает над созданием собственной партии на базе депутатского объединения "Разумная политика".

Разумков после расставания с командой Зеленского пошел в самостоятельное "политическое плаванье" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В него уже вошли 24 нардепа, большинство из которых состоят во фракции "Слуга народа". По словам собеседников издания в монокоалиции, бывший спикер может рассчитывать максимум на 35 "штыков" от разных политсил. Участники межфракционного объединения координируются при важных голосованиях, например, ни один из них не поддержал важный для власти налоговый законопроект 5600. Но конкретных планов по созданию официальной депутатской группы у них пока нет.

"Что касается партии – все создается с перспективой на выборы, и все нардепы в принципе работают с перспективой на выборы. Насчет депутатской группы – пока предметно этот вопрос не поднимался", – сказала РБК-Украина член МДО "Разумная политика" Людмила Буймистер, недавно исключенная из фракции СН.

Параллельно соцопросы дают Разумкову достаточно высокие рейтинги. Вероятно, существенную роль сыграло то, что после размолвки с президентом он стал частым гостем на телеканалах Рината Ахметова.

Глава фракции монобольшинства Давид Арахамия в разговоре с РБК-Украина заявил, что создать полноценную депутатскую группу с правами фракции (по примеру "Довиры" и "За майбутнє") у Разумкова не получится. "Разве что в эту группу соберутся и внефракционные нардепы, представляющие одного из медиа-олигархов. Такая математика существует, но для этого еще надо, чтобы достаточно много депутатов вышло из СН", – добавил он.

Пока что из рядов монобольшинства вышел только один участник объединения Разумкова, запорожский мажоритарщик Роман Соха. Поскольку он был избран по округу, а не по списку, то лишение мандата ему грозить не должно. Хотя, по информации РБК-Украина, в СН поставили задачу найти юридический путь, как лишить Соху депутатства.

Среди членов "Разумной политики" есть еще шесть нардепов-мажоритарщиков из монобольшинства, которые, по идее, могут последовать за Сохой. Несколько собеседников среди депутатов от СН в разговорах с РБК-Украина предположили, что коллективного выхода сторонников Разумкова из фракции не будет. Напротив, выходить будут по одному – чтобы регулярно давать СМИ информационный повод.

Борьба авторитетов

Помимо привычных для любого созыва парламента обвинений оппонентов в политической коррупции и подкупе, есть еще один фактор, который влияет на работу Рады и монобольшинства. После того как прошла половина каденции нынешнего созыва, депутаты от "Слуги народа" все чаще начали задумываться о своем дальнейшем политическом будущем.

Многие из них за эти два с лишним года смогли найти свое место в партийной и фракционной структуре, наладить хорошие личные отношения с Банковой, стать узнаваемыми медийными "лицами" или, в случае мажоритарщиков, укрепиться в своем базовом регионе. Следовательно, они вполне могут рассчитывать или на место в списке "слуг" на будущих выборах, или на позиции в исполнительной власти, в центре или на местах (конечно, в случае переизбрания Владимира Зеленского).

Но некоторые нардепы от СН за эти полкаденции себя особо никак не проявили. И хорошо понимают, что в список партии власти уже не попадут. Также совсем не факт, что их с радостью примут в каких-то других политических командах. Количество таких депутатов собеседники РБК-Украина оценивают по-разному, примерно от трети до половины всей фракции, насчитывающей сейчас 243 члена. Ближе к выборам их наличие может стать серьезным фактором дестабилизации монобольшинства. Естественно, не без внешней стимуляции.

"Даже не нужно формировать какую-то депутатскую группу или собирать широкую оппозицию, достаточно просто перестать нажимать на кнопки", – говорит один из собеседников издания. "Это же работа мечты: тебе платят за то, что ты на нее не ходишь", – с иронией отмечает другой.

Для находящихся в конфликте с Банковой олигархов такие "аморфные" депутаты как раз и могут стать отличным инструментом. Вдобавок к уже имеющимся у них группам влияния внутри СН.

"Монобольшинство точно существует, есть необходимое количество голосов. Я объективно не вижу, чтобы фракция разваливалась, но коммуникацию нужно улучшать", – сказал изданию нардеп от СН Александр Качура.

Арахамия считает, что "Слуге народа" раскол не грозит (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

При этом он признает, что среди его коллег по фракции есть много недовольных, особенно на местах – например, назначениями в исполнительной власти. Впрочем, по словам Качуры, сейчас у президента достаточно авторитета и влияния на фракцию, чтобы бороться с попытками олигархов ее расколоть.

По словам Давида Арахамии, сейчас есть "рабочее большинство" в 225-227 депутатов от СН, поскольку какой-то процент депутатов всегда находятся на больничном или в командировках. Другие собеседники в монобольшинстве дают более скромные оценки. По словам одного из них, 210 голосов "слуг", отданные за законопроект №5600 – это, пожалуй, максимум, который можно собрать за принципиальное решение.

Нередко при отдельных голосованиях набирается и больше "за" – но обычно речь идет о каких-то инициативах "для людей", не имеющих политического или идеологического подтекста. И за них нередко голосует даже оппозиция.

Действительно твердое количество голосов, на которое сейчас могут рассчитывать в президентской фракции – примерно 190-195. Потому ценнейшими союзниками СН в последнее время стали группы "Довира" и "За майбутнє", которые обеспечивают еще десятка три голосов. Но насколько надежным является такой альянс – вопрос открытый. Поскольку среди стейкхолдеров обеих групп также есть потенциальные фигуранты "списка олигархов".

"Каждый же думает, что есть противостояние власти с одним крупным бизнесменом, а другие как-то пройдут стороной. Никто не пройдет стороной. Если кто-то думает, например "Довира" и "За майбутнє", что они отсидятся, то такого не будет. Придут к каждому. Большевики точно так же: сначала брали одних, потом других, а потом и третьих", – сказал РБК-Украина Вадим Новинский, внефракционный нардеп и бизнес-партнер Рината Ахметова.

Зимний сезон

Примечательно, что в "Слуге народа" разделились мнения касательно пятничного заявления Владимира Зеленского о попытке втянуть Рината Ахметова в государственный переворот и последовавшей реакции бизнесмена. По словам влиятельного депутата от СН, во внутреннем чате фракции многие выступили с поддержкой президента. В то же время его коллега уверен, что большинство все же заняли выжидательную позицию.

"Все же понимают, что это противостояние появилось не из-за закона об олигархах. Это "личняк". И вписываться в эту историю никто не хочет, потому что все равно окажешься крайним. Потому сохраняем спокойствие и ждем", – сказал изданию один из "слуг".

Конечно, ближайшие перспективы монокоалиции во многом зависят от общей ситуации в стране – а именно от того, насколько гладко Украина пройдет зимний сезон, в свете нависающих проблем в энергетике. Если реализуется неблагоприятный сценарий, то большинство в Раде может затрещать громче. И даже успешное принятие госбюджета на следующий год не станет показателем того, что все будет хорошо.

"Сейчас крупный бизнес за "плюшки" проголосует госбюджет, потом оперативно освоит средства на тендерах и почувствует себя свободным от обязательств", – сказал изданию один из оппозиционных нардепов.

В Раде может начаться саботаж инициатив Зеленского (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Впрочем, по его мнению, у власти может быть и весомый аргумент, чтобы удерживать часть депутатов в монобольшинстве – собранные на них "папочки" в правоохранительных органах, которые могут пойти в ход в критический момент.

Сценарий, при котором противостояние Банковой с олигархами если не прекратится, то как минимум снизит обороты, тоже вполне возможен. Тогда политическая судьба некоторых новых проектов, особенно их рядовых членов, окажется под вопросом. И они это тоже понимают.

Однако при любых вариантах, в официальном развале монокоалиции мало кто из депутатов заинтересован, потому что новое большинство собрать скорее всего не удастся, и придется идти на перевыборы. А для "рядовых" нардепов это значит, что свой мандат они навсегда потеряют даже не через два года, а еще раньше.

С другой стороны, формально раскалывать коалицию тоже не нужно. Достаточно просто "выключить" из процесса несколько десятков депутатов, чтобы ни одна важная для власти инициатива не прошла через сессионный зал.

Впрочем, это лишь один из обсуждаемых сценариев. Большинство собеседников РБК-Украина с разных сторон "баррикад" считают, что медийные атаки на президента, как и его резкие публичные ответы на них, – это пока разминка. Мол, настоящая война олигархов с властью еще не начиналась.

Хотя в обоих лагерях и звучат надежды, что до этого все же не дойдет. По словам одного из представителей крупного бизнеса, с которым пообщалось издание, пространство для компромисса еще есть. Но чем дольше длится конфликт, тем уже оно становится.