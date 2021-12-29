Забег на второй круг. Как Зеленский хочет удержать контроль над Радой

В команде Владимира Зеленского допускают, что он может побороться за второй срок на президентском посту. Его шансы переизбраться явно будут ниже, если по итогам следующих выборов коалицию в Раде сформируют оппозиционные партии. Почему, и как на Банковой собираются решать эту проблему – в материале РБК-Украина.

"Слуге народа" становится все сложнее самостоятельно принимать инициативы, исходящие от президентской команды. Часть депутатов, попавших в парламент под личным брендом Владимира Зеленского, уже не хотят следовать линии партии.

Лидеры СН заявили, что в будущем их пути с половиной фракции наверняка разойдутся. Желание найти себе место под куполом в следующем созыве Рады заставляет народных избранников присматриваться к альтернативным политическим проектам.

Появление на горизонте потенциальной партии Дмитрия Разумкова, противостояние власти с олигархами, пестрота политических взглядов внутри "Слуги народа". Отдаленность президента и его Офиса, которые коммуницируют с депутатами в основном через вышестоящих представителей монобольшинства. Все это только расшатывает целостность фракции.

К тому же очень вряд ли, что политсиле президента вновь удастся взять столько же мандатов, сколько они получили в 2019 году. На прошлых выборах у СН было 43,2% голосов и победа в почти 2/3 мажоритарных округов. Сейчас из декабрьских опросов следует, что "Слуга народа" набирает 17,6-19,2%. Их рейтинги не показывают растущую динамику.

Нестабильный, и тем более оппозиционный парламент – не самая лучшая почва для того, чтобы идти на второй президентский срок. В команде Зеленского уже раздумывают над тем, как в будущем сохранить контроль над Радой. Какие сценарии здесь возможны и какие не сработают на пользу "Слуги народа".

Сценарий №1: уход оппозиции и досрочные выборы

В последний пленарный день этого года лидер "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко заявил, что члены их фракции готовы сложить свои мандаты. Так они хотят добиться того, чтобы в Раде стало меньше 300 депутатов, и запустить перевыборы парламента.

В Конституции указано, что Верховная рада является полномочной при наличии не менее 300 народных депутатов. Однажды эта норма использовалась как основание для досрочных выборов. Во время политического кризиса в 2007 году представители "Нашей Украины" и БЮТ сложили мандаты и обнулили свои избирательные списки, чтобы Центризбирком не смог признать депутатами следующих кандидатов.

Но пойти по этому сценарию сейчас не так уж и просто. Во-первых, в нынешней Раде насчитывается 423 нардепа, 225 – из списков партий, 198 – по "мажоритарке". Чтобы сократить ее состав до менее 300 человек, свои полномочия должны прекратить минимум 124 парламентария.

В ОПЗЖ заявили о готовности сложить мандаты, чтобы довести дело до перевыборов Рады (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Перевыборы пойдут на пользу, прежде всего, оппозиционным партиям – ОПЗЖ, "Европейской солидарности" и "Батькивщине", которые недовольны монопольной властью команды Зеленского. Исходя из соцопросов, эти политсилы могут увеличить свои фракции в следующей Раде.

"Голосу" роспуск парламента сейчас невыгоден из-за их рейтинга, так же как внефракционным мажоритарщикам и представителям групп. Ведь новые выборы, согласно Избирательному кодексу, пройдут по пропорциональной системе с открытыми партийными списками, то есть уже без "мажоритарки".

Но если мандаты сложат только депутаты от ОПЗЖ, ЕС и "Батькивщины", в сумме наберется 96 – а этого для сценария с роспуском недостаточно. Даже если им удастся найти в Раде еще 28 "единомышленников", есть другая помеха.

Когда этот сценарий запускался в 2007 году, парламент был избран по пропорциональной системе, а не по смешанной, как сейчас. И в ОПЗЖ, и в ЕС, и в "Батькивщине" есть мажоритарщики. Если оппозиционеры сложат мандаты и обнулят свои списки, то в округах, где победили их мажоритарщики, назначат довыборы. Этот процесс затянется еще на месяцы, в итоге от вакантных округов в парламент пройдут новые депутаты.

В-третьих, в Конституции прямо не прописана возможность роспуска Рады по причине ее неполномочности или если в ее составе нет 300 депутатов. Когда в 2007 году для перевыборов использовали этот механизм – он был элементом компромисса между всеми представителями правящей "верхушки".

Четвертый и, пожалуй, ключевой нюанс. По Конституции, у президента есть право распустить парламент, но не обязанность. Если команде Зеленского будут нужны перевыборы, то они смогут найти юридический повод и без массового отказа от мандатов. Но нужны ли?

В новом парламенте "Слуге народа", вероятно, придется формировать коалицию еще с кем-то либо же уйти в оппозицию. Не лучше ли для Зеленского, чтобы парламент, пусть даже с проблемным большинством доработал до конца своей каденции? По данным РБК-Украина, в команде президента сейчас склоняются именно к этому сценарию. И пока инициативы Банковой собирают 226 "за", распускать Раду им невыгодно.

Для актуализации темы досрочных выборов нужны юридические основания и "существенные политические кризисы", говорит советник главы ОП Михаил Подоляк. Ни первого, ни второго на сегодняшний день нет, добавил собеседник. Разговоры о досрочных выборах парламента, по его мнению, являются "чисто политтехнологическим приемом".

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента – это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно", – сказал РБК-Украина Подоляк.

Сценарий №2: перенос выборов

Народные депутаты текущего созыва приступили к работе 29 августа 2019 года после того, как Зеленский распустил прошлый парламент. Очередные выборы, по Конституции, должны пройти в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной рады.

Получается, что следующее голосование состоится 29 октября 2023 года, примерно за пять месяцев до президентских выборов. Тогда нынешний парламент проработает четыре с лишним года, а не пять, как это предусмотрено в другой статье Основного закона.

Большая часть экспертов уверена, что в этом нет никаких противоречий. Конкретная норма о дате проведения выборов перевешивает общую норму о сроке полномочий Рады. Но при желании отсрочить голосование, здесь есть за что зацепиться.

"На мой взгляд, выборы должны пройти в 2023 году. Но однозначно могу сказать, что коллизия между нормами Конституции, где, с одной стороны, определили пять лет полномочий Верховной рады, а с другой – проведение выборов в октябре пятого года полномочий, есть", – объяснила изданию представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря ("Слуга народа").

Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот. По дате выборов главы государства никаких разночтений нет – они запланированы на весну 2024 года.

Есть по крайней мере два объяснения, почему это важно. Если депутатов будут избирать осенью 2023 года, то в преддверии президентской кампании Зеленский и "Слуга народа", скорее всего, лишатся монокоалиции. Гораздо проще баллотироваться на второй срок, имея свой Кабмин и большинство, а не воевать с оппозиционным парламентом.

Во-вторых, рейтинг самого Зеленского выше партийного. В случае успеха во время президентской кампании, позже он может "подтянуть" шансы своей партии на выборах в Раду. Правда, сам Зеленский во время пресс-конференции в конце ноября заявил, что пока не принял решение по поводу второго срока.

По данным РБК-Украина, вопрос "правильной" очередности выборов уже обсуждался в правящей команде. Но к какому-то конкретному решению этой дилеммы они пока не пришли.

"Конституция допускает некую неопределенность относительно того, может ли парламент работать меньше конституционного срока, учитывая то, когда состоялись выборы, и началась его работа, а значит, когда наступает октябрь пятого года полномочий Верховной рады. Но мы просто наблюдаем за соответствующими разговорами и пока не вмешиваемся в них. Понятно, что позже будет сформулирована официальная позиция по этому поводу", – рассказал изданию Михаил Подоляк.

Сам президент дал достаточно обтекаемый ответ на вопрос о том, будет ли его команда инициировать перенос даты выборов на более поздний срок. Зеленский сказал, что депутаты могут обратиться в Конституционный суд, чтобы получить ясность в этом вопросе.

Пока такого обращения в парламенте нет, но вполне вероятно, что в следующем году оно может появиться. Дальше – слово за Конституционным судом, у которого сейчас очень непростые отношения с Банковой.

Сценарий №3: вернуть мажоритарку

В команде Зеленского задумались над возможностью вернуть смешанную систему выборов, отмененную в конце 2019 года. Переход к модели с открытыми списками больше не кажется "Слуге народа" хорошей идеей. А опыт последних трех промежуточных кампаний показал, что президентская партия умеет побеждать в округах, используя разные тактики и инструменты.

Этот сценарий наверняка найдет поддержку среди многих мажоритарщиков, которые не один год отработали у себя не местах и не желают вступать в зависимость от партийных "боссов". С другой стороны, депутаты, прошедшие от округов – как правило, более покладистые партнеры для правящей команды, чем парламентские фракции.

Глава фракции монобольшинства Давид Арахамия предположил, что за возвращение мажоритарки в Раде наберется более 300 голосов. Вскоре после этого представители группы "За майбутнє" зарегистрировали законопроект (№6444), которым предлагают отсрочить переход на новую систему до 2027 года.

Многие сторонние наблюдатели посчитали, что появление этого документа было согласовано с Банковой, ввиду ее дружеских отношений с парламентскими группами. Информированный собеседник из числа мажоритарщиков уверяет, что никакой прямой задачи или просьб от ОП не поступало. Но "Слуга народа" якобы дала авторам понять, что совсем не против того, чтобы такой законопроект появился.

"Они хотят прощупать почву, общественное настроение. Если не будет отрицательной реакции, тогда есть шанс, что они решат вернуть смешанную систему", – сказал собеседник.

Как объяснил изданию Михаил Подоляк, ОП не участвует в дискуссии о том, какая система выборов должна быть. Если эти разговоры выйдут на более широкий уровень, тогда в президентской команде смогут сформулировать свою позицию, уточнил он.

Один из авторов законопроекта – Дмитрий Лубинец – говорит, что консультации с монобольшинством или другими фракциями не проводились. Депутаты решили предложить эту инициативу, потому что, на их взгляд, смешанная система больше соответствует интересам избирателей.

"Я представляю 128 тысяч избирателей. А по новой системе я должен представлять больше миллиона. Физически объездить весь избирательный округ, по новому законодательству – это вся область, невозможно. Кандидаты в народные депутаты будут работать только в больших городах, где проживает 60% избирателей. Как результат, в следующем парламенте будут представители только больших городов", – сказал РБК-Украина Лубинец.

Он считает, что система открытых списков делает депутатов подотчетными партийному руководству. А избирательную квоту, заложенную новым законодательством, никто из кандидатов не сумеет набрать, отметил нардеп.

"В системе открытых списков, на самом деле, спрятана система закрытых региональных списков. Кандидат в списке будет подотчетный не избирателям, а партийному руководству, чтобы получить высокое место в общенациональном списке и не попасть под императивный мандат. Непублично очень много народных депутатов соглашаются с нашим аргументами", – говорит Лубинец.

Он прогнозирует, что их законопроект может быть вынесен в зал "через 3-4 месяца", если в депутатском корпусе будет найден консенсус насчет изменения избирательной системы.

В Раде могут вернуться к смешанной избирательной системе, восстановив "мажоритарку" (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Сейчас у власти есть еще один способ вернуть старую систему. Весной группа депутатов обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить законность норм Избирательного кодекса об отмене "мажоритарки".

Впрочем, тогда, по информации РБК-Украина, эта инициатива не вызвала особого энтузиазма у правящей команды. Авторам представления с трудом удалось собрать минимально необходимое количество подписей. А сейчас, даже если бы Банковая и захотела дать ход этому обращению, все опять же упирается в ее натянутые отношения с КСУ.

По словам Ольги Совгири, Конституционный суд уже заслушал участников производства и перешел к закрытой части заседаний. На каком этапе рассмотрение этого обращения – сейчас депутатам неизвестно.

Позиция Верховной рады заключается в том, что Конституционный суд не должен был открывать производство по этому делу. Избирательная система не подлежит оценке на предмет ее конституционности, говорит Совгиря.

"Выбор избирательной системы – это вопрос политической целесообразности. И поэтому оценивать ее с позиции конституционности или неконституционности, правильности или неправильности – некорректно", – уверена представитель парламента в КСУ.