Неширокая коалиция. Как "За майбутнє" и "Довира" помогают партии власти

Часть депутатов от "Слуги народа" перестала беспрекословно следовать линии партии и голосовать за все инициативы Банковой. Чтобы спасти ситуацию, монобольшинству приходится искать дополнительные голоса вне коалиции. Кто и на каких условиях помогает фракции президента – в материале РБК-Украина.

Фракцию "Слуга народа" в Верховной раде давно привыкли называть "монобольшинством". Но иногда используется и термин "монокоалиция" – тем самым подчеркивается, что никакой формальный альянс с другими фракциями, как было в предыдущих созывах Рады, "слугам" не требуется.

Поначалу, в первые месяцы работы парламента, все действительно так и было. Законопроекты пачками голосовались в "турборежиме", 226 "за" стабильно набирались с большим запасом, помощь со стороны других фракций была не нужна.

Но потом представители монобольшинства стали все чаще оглядываться по сторонам и пытались демонстрировать свою субъектность, поодиночке и группами. Особенно ярко это проявилось во время голосования за открытие рынка земли и "антиколомойский" закон о банках, когда группа лояльных к олигарху депутатов устроила демарш.

Как уже писало РБК-Украина, сейчас внутренние проблемы монобольшинства связаны в основном с противостоянием Банковой и олигархов. И появлением объединения Дмитрия Разумкова, абсолютное большинство которого составляют действующие депутаты от СН.

В итоге, под многие принципиальные решения сейчас удается собрать лишь немногим более 200 голосов непосредственно силами "Слуги народа". Оппозиционные фракции, конечно, иногда могут оказывать ей поддержку. В парламентской лексике – "подголосовывать" за отдельные законопроекты.

Но главными союзниками провластной фракции стали две депутатские группы: "Довира" и "За майбутнє" (ЗМ). Причем если несколько месяцев назад обычно хватало помощи одной из них, то сейчас нужны голоса обеих. По словам информированного собеседника в монобольшинстве, "Довира" в целом более дисциплинированная, а ЗМ ходит в Раду не так исправно.

Потому, по подсчетам собеседника, "Слуга народа" может рассчитывать максимум на тридцать голосов от своих постоянных союзников. При том что суммарно в две группы входит 41 нардеп.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк признает, что собирать голоса под решения в парламенте стало действительно сложнее. Главная причина, по его словам, в том, что президент инициирует антиолигархические законы и решения, которые ограничивают злоупотребления большого бизнеса.

"Но поскольку власть предлагает те решения, которые объективно нужны обществу, под эти решения можно привлекать разные группы и подгруппы, фракции в парламенте", – отметил Подоляк.

Он считает, что монобольшинство в силах принимать законопроекты и самостоятельно, если потребуется. Но такая мобилизационная задача обычно не стоит.

"Если понятно, что конкретное решение может быть поддержано и другими субъектами парламентского процесса, можно ориентироваться при голосованиях на этот простой факт", – сказал советник главы ОП.

Союз на "Доверии"

Группа "Довира", созданная спустя несколько месяцев после запуска новой Рады, по сути, вообще никогда не была в оппозиции к власти. Сейчас в президентской команде не под запись называют ее "сателлитом". Один из информированных собеседников в "Слуге народа" объяснил: никаких заманчивых условий депутатам из "Довиры" не предлагали и заоблачных требований те, в свою очередь, не выдвигали.

Члены этой группы – в основном выходцы из бизнеса, которые не желают ссориться c президентской командой. К тому же мажоритарщикам обычно выгодно дружить с властью, учитывая, что от нее зависит выделение соцэкономпомощи на их округа. По такому же принципу работал с тогдашней властью предшественник "Довиры" в Раде прошлого созыва – группа "Воля народа".

"С ними не приходится согласовывать каждое голосование. Какие-либо резонансные вопросы проговариваются. Они слушаются по дружбе. И мы их также слушаем по дружбе – будь то какой-то кадровый или аграрный вопрос. Это помимо соцэконома. Еще депутаты из группы могут отдельно обращаться со своими просьбами – о каких-то наградах, что-то по зеленой энергетике", – рассказал информированный источник в команде президента.

Монобольшинство может рассчитывать на три десятка голосов от союзников (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

С учетом того, что в группу входят исключительно мажоритарщики, просьбы многих из них не выходят за пределы интересующего их региона – например, помочь уладить конфликт с местным главой ОГА.

Есть еще два крупных бизнесмена, которых связывают с "Довирой", но сами они находятся за пределами парламента. Это владельцы аграрных холдингов – Юрий Косюк и Андрей Веревский. Несколько депутатов в прошлом работали в их компаниях.

Основные переговоры между "Слугой народа" и "Довирой" происходят через главу фракции СН Давида Арахамию и руководителя группы Олега Кулинича. Один из источников издания объяснил: если речь идет о решении более глобальных отраслевых вопросов (например, изменениях в регуляторной политике), тогда диалог идет на уровне высшего руководства ОП и Веревского. Хотя другой собеседник в Офисе контакты с бизнесменом или "Довирой" по линии Банковой отрицает.

Руководитель группы не скрывает, что много лет дружит с Веревским, но отрицает его влияние на депутатов. Раньше в разговоре с РБК-Украина Кулинич заверил: в "Довире" точно никто не раздает указания, как нужно голосовать, а отношения в группе достаточно демократические.

В составе "Довиры" есть представители разных партий и бизнес-кругов – в основном из аграрного сектора. В эту группу вошли члены одноименной партии с оплотом в Полтавской области во главе с Кулиничем, представители "Нашего края" и "Ридного Закарпаття". Всех их объединяет то, что на волне популярности команды Зеленского в 2019 году им удалось отвоевать у "Слуг народа" свои округа, в которых они избирались уже не одну каденцию до этого.

Но в новом избирательном законодательстве мажоритарка не предусмотрена. Депутаты будут избираться по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками. В каком формате представители "Довиры" пойдут в следующий парламент – вместе или по отдельности – остается вопросом.

За два года до выборов об этом говорить преждевременно, сказал РБК-Украина Кулинич. Но он допустил, что партия "Довира" может участвовать в кампании на всеукраинском уровне.

"Точно могу сказать, что уже сейчас вижу четкие перспективы партии "Довира" по меньшей мере в базовых регионах. Например, на Полтавщине именно "Довира" выиграла последние местные выборы, получив самую большую фракцию в Полтавском облсовете, и именно наши представители стали председателями почти трети общин области. Есть и другие области с мощным потенциалом", – говорит нардеп.

Олег Кулинич руководит депутатской группой "Довира" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам Кулинича, в "Довире" много рейтинговых депутатов, которые в условиях новой избирательной системы будут интересны всем политсилам. Узнаваемые и сильные кандидаты в региональных списках партии будут играть в плюс к ее общенациональному результату. Некоторые политсилы уже сейчас взялись переманивать в свою команду мажоритарщиков с прицелом на предстоящие выборы.

"Поэтому, конечно, озвучиваются разные предложения от многих партий, и я не отрицаю, что разговоры на эту тему ведутся. Но пока это разговоры, а не переговоры, потому что, как я уже сказал, до избирательной кампании еще может произойти очень много событий", – объяснил РБК-Украина руководитель "Довиры".

"Майбутнє" без Коломойского

Как заверил издание член "За майбутнє" Игорь Палица, никаких переговоров с властью по голосованиям его группа не ведет, а поддерживает только те инициативы, которые считает правильными. "Возьмем бюджет на 2022 год. Он не совершенен, но без него будет еще хуже чем с ним. Будут дорабатывать его по ходу, будут появляться новые налоги, будет уменьшаться дефицит – все это можно делать", – сказал он в комментарии изданию.

Группу ЗМ в кулуарах сейчас называют как раз "группой Палицы" – именно он определяет ее линию в Раде. Примечательно, что ранее "За майбутнє" называли "группой Коломойского" – считалось, что добрую половину "своих" депутатов в Раде олигарх сконцентрировал именно в ее рядах.

Игорь Палица координирует депутатов из группы "За майбутнє" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но сейчас отношения между ними несколько охладели, по крайней мере, общих бизнесовых и политических интересов у них якобы уже нет. Да и влияние самого Коломойского на происходящие под куполом события стало куда менее заметным – после того, как он перестал демонстрировать оппозиционность и в целом отошел в тень.

Как ранее рассказывали РБК-Украина собеседники в президентской партии, ключевые решения в "За майбутнє" остаются за Палицей, с ним же и ведутся переговоры от имени ОП. А укрепить сотрудничество якобы удалось за счет активного участия депутатов от ЗМ в флагманском проекте Банковой – "Большом строительстве".

"Возможно, у кого-то компании и работают на "Большом строительстве". Но как это связано (с действиями ЗМ в Раде, – ред.)? Это точно не имеет никакого отношения", – прокомментировал это сам Палица.

Еще одним бенефициаром "За майбутнє" собеседники издания в Раде называли экс-главу МВД Арсена Авакова. Но его фактический переход в оппозицию к Банковой на лояльности депутатов от ЗМ к власти, похоже, не отразился.

В разговоре с РБК-Украина это подтвердил и нардеп от ЗМ Дмитрий Лубинец. "Мы пока не видим у него (Авакова, – ред.) никакого политического проекта, никаких политических лозунгов. Возможно ли это в будущем – думаю, да. Наша депутатская группа развивается, в том числе политически", – сказал изданию Лубинец.

Депутаты-мажоритарщики ищут варианты как попасть в Раду следующего созыва (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Действительно, в отличие от "Довиры", ЗМ давно ищет свое место в украинской партийной системе в качестве единого одноименного политпроекта, который возглавляет тот же Палица. На прошлогодних местных выборах "За майбутнє" заняла в целом четвертое место по стране по количеству избранных депутатов. Хотя идеология и позиционирование у партии весьма размыты даже по украинским меркам.

"Я не знаю, все или не все будут готовы баллотироваться и принимать участие в следующих парламентских выборах. Но идет партийная работа, партия постоянно развивается – это правда", – сказал РБК-Украина Лубинец. Он также посетовал на изменения избирательной системы – ведь по текущим правилам мажоритарщику для успеха на выборах придется работать в пределах всей области, а не только одного округа.

От того, по какому закону пройдут следующие выборы, наверняка будет зависеть дальнейшее сотрудничество обеих групп с партией власти. Ведь входящие в них мажоритарщики уже сейчас активно раздумывают над способом своего попадания в будущую Раду. Идеи вернуть мажоритарную систему возникают уже сейчас, ближе ко дню голосования их наверняка станет еще больше. Но, по информации РБК-Украина, радикально менять правила выборов, отказываясь от пропорциональной системы с открытыми списками, во власти не намерены.

А пока что обе группы, судя по всему, и далее будут оказывать власти посильную помощь при голосованиях. Хотя некоторые собеседники издания в "Слуге народа" сомневаются, насколько надежным может быть такое сотрудничество, особенно не в самой близкой перспективе.