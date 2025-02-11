Команда Трампа приїде в Україну, а президент Румунії оголосив про відставку: новини за 10 лютого

Представники Трампа відвідають Україну

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня представники Трампа відвідають Україну.

За його даними, візит до Києва відбудеться до Мюнхенської конференції, яка пройде з 14 до 16 лютого.

Президент Румунії оголосив про відставку

Президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент.

Він заявив, що його відставка набуде чинності через два дні. Свій жест Йоганніс мотивував бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку могло спричинити його усунення з посади.

Перехід шкіл на дистанційне навчання

Зростання кількості хворих на ГРВІ та грип стало причиною переведення навчальних закладів в Україні на дистанційне навчання.

Як відомо, наразі вже понад 100 шкіл на Закарпатті, 37 навчальних закладів у Чернівецькій області та низка установ у Хмельницькій та в інших областях країни вже перейшли на онлайн-формат, щоб зменшити ризик подальшого поширення інфекцій серед учнів.

Зеленський анонсував засідання РНБО через "неадекватні" ціни на ліки

Глава держави розповів, що провів нараду за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, першого віцепрем'єра, міністра економіки України Юлії Свириденко та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Головною темою стали ціни на ліки.

"Ціни абсолютно неадекватні", - зазначив Зеленський.

Келлог готується представити Трампу плани припинення війни в Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог готується представити президенту США Дональду Трампа план щодо припинення війни в Україні.

За даними ЗМІ, Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу.

Зеленський анонсував бонуси та пільги після служби в ЗСУ

Президент повідомив, що українці віком 18-24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають додатково 1 млн гривень, безкоштовне навчання у ВНЗ та пільгові умови на іпотеку.

За його словами, в найближчі 2-3 дні всі деталі будуть офіційно оголошені.

Сирський переговорив з командувачем Спеціальної місії НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що провів плідну телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України - командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Він зауважив, що Україна й надалі буде отримувати підтримку від партнерів з Північноатлантичного альянсу.