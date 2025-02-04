По Україні почали закривати школи на карантин: де вирує грип

Через стрімке зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ в Україні все більше регіонів запроваджують карантинні заходи. В окремих містах закривають школи та дитсадки, а до лікарень госпіталізують більше хворих.

Одеська область

У місті Чорноморськ школи та дитячі садки закрили на карантин. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через перевищення 20-відсоткового порогу захворюваності серед дітей. Обмеження триватимуть з 4 по 14 лютого.

Рівненська область

У Рівненській області через загострення захворюваності 28 шкіл переведено на дистанційне навчання, з них 7 - у Рівному. За останній тиждень зареєстровано 8575 випадків захворювання, що на 25% більше, ніж раніше, та на 22% перевищує епідемічний поріг. Медики зазначають, що серед збудників переважають віруси грипу А та В.

Чернівецька область

У Чернівцях через високий рівень захворюваності закрили на карантин гімназію №11. Учні перейшли на дистанційне навчання через понад 20% хворих на ГРВІ. Також на онлайн-навчанні перебувають учні 7-го ліцею та 5-ї гімназії. Загалом у регіоні зафіксовано 6220 випадків ГРВІ, що на 27% більше, ніж тижнем раніше, та перевищує епідемічний поріг на 42,6%.

Львівська область

У Львівській області зареєстровано понад 10 тисяч випадків грипу та ГРВІ. У лікарнях перебувають понад 100 госпіталізованих, включаючи 80 дітей. Лікарі закликають вакцинуватися та дотримуватися санітарних норм.

Житомирська область

Рівень захворюваності у регіоні зріс на 10%, але він поки що нижчий за епідемічний поріг на 14%. Найвищий рівень інфекційної активності зафіксовано в Бердичівському районі. Лікарні приймають дедалі більше пацієнтів із ускладненнями.

Київ

Протягом тижня у столиці зафіксовано 11 565 випадків грипу та ГРВІ, що на 22,7% більше, ніж попереднього тижня. Особливо стрімко зросла захворюваність серед дітей - на 34,5%, а серед школярів - на 46,3%. Медичні заклади розгортають додаткові ліжка для пацієнтів.

Тернопільська область

Захворюваність у Тернопільській області зросла на 6,6% за тиждень, госпіталізовано 205 осіб - на 30,6% більше, ніж тижнем раніше. Лікарі рекомендують обмежити масові заходи та посилити санітарний контроль у навчальних закладах.

Закарпатська область

До медичних закладів звернулися 5083 хворих на ГРВІ, що на 44,6% більше, ніж тижнем раніше. У зв’язку з погіршенням ситуації обласна адміністрація рекомендує роботодавцям перевести частину працівників на дистанційний режим роботи.

Заходи профілактики

Лікарі наголошують на необхідності дотримання гігієнічних заходів: миття рук, провітрювання приміщень, уникнення скупчень людей. Найефективнішим захистом від грипу та COVID-19 залишається вакцинація. Важливо також своєчасно звертатися за медичною допомогою при перших симптомах хвороби.