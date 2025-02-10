ua en ru
Пн, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Спецконтракт для 18-річних: Зеленський анонсував бонуси та пільги після служби в ЗСУ

Понеділок 10 лютого 2025 20:20
UA EN RU
Спецконтракт для 18-річних: Зеленський анонсував бонуси та пільги після служби в ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українці віком 18-24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають додатково 1 млн гривень, безкоштовне навчання у ВНЗ та пільгові умови на іпотеку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надієй Кальвіньо.

"Це дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на 1 рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік", - сказав Зеленський.

За його словами, в найближчі 2-3 дні всі деталі будуть офіційно оголошені.

"Деякі речі, це те що людина зможе за рік заробити плюс до всього 1 млн гривень, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні та навчатися безкоштовно. Третє - спецумови щодо іпотеки - 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато ще є деталей, важливі умови, куди ідуть, які бригади, це такий експериментальний контракт і все буде в деталях", - розповів президент.

Спецконтракт для українців 18-24 років

Нагадаємо, у січні цього року повідомлялося, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт.

За словами президента, спеціальний контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років буде включати низку переваг. Вони будуть стосуватися як освіти, зарплати, так і отримання житла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Мобілізація в Україні
NEWS
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
Зеленський відвідає Мюнхен, але переговори проходитимуть в кулуарах, - голова MSC
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів