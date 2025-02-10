Спецконтракт для 18-річних: Зеленський анонсував бонуси та пільги після служби в ЗСУ
Українці віком 18-24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають додатково 1 млн гривень, безкоштовне навчання у ВНЗ та пільгові умови на іпотеку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надієй Кальвіньо.
"Це дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на 1 рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік", - сказав Зеленський.
За його словами, в найближчі 2-3 дні всі деталі будуть офіційно оголошені.
"Деякі речі, це те що людина зможе за рік заробити плюс до всього 1 млн гривень, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні та навчатися безкоштовно. Третє - спецумови щодо іпотеки - 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато ще є деталей, важливі умови, куди ідуть, які бригади, це такий експериментальний контракт і все буде в деталях", - розповів президент.
Спецконтракт для українців 18-24 років
Нагадаємо, у січні цього року повідомлялося, що Україна реформує систему набору в армію. Це дасть змогу залучити молодих солдатів і збільшити чисельність особового складу.
Днями президент України Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні готують ініціативу для залучення до війська військовозобов'язаних від 18 до 24 років. Для цієї категорії буде діяти спеціальний контракт.
За словами президента, спеціальний контракт для військовозобов'язаних від 18 до 24 років буде включати низку переваг. Вони будуть стосуватися як освіти, зарплати, так і отримання житла.
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