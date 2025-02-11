Команда Трампа приедет в Украину, а президент Румынии объявил об отставке: новости за 10 февраля

На этой неделе представители команды президента США Дональда Трампа посетят Украину. А тем временем президент Румынии Клаус Йоханнис объявил об отставке.
Более подробно о том, что произошло в понедельник, 10 февраля - в материале РБК-Украина.
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе представители Трампа посетят Украину.
По его данным, визит в Киев состоится до Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку со своего поста накануне плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент.
Он заявил, что его отставка вступит в силу через два дня. Свой жест Йоханнис мотивировал желанием избежать внутреннего и внешнего кризиса, который могло вызвать его отстранение от должности.
Рост количества больных ОРВИ и гриппом стал причиной перевода учебных заведений в Украине на дистанционное обучение.
Как известно, сейчас уже более 100 школ на Закарпатье, 37 учебных заведений в Черновицкой области и ряд учреждений в Хмельницкой и в других областях страны уже перешли на онлайн-формат, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения инфекций среди учащихся.
Глава государства рассказал, что провел совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Главной темой стали цены на лекарства.
"Цены абсолютно неадекватные", - отметил Зеленский.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог готовится представить президенту США Дональду Трампу план по прекращению войны в Украине.
По данным СМИ, Кэллог во время недавних встреч с союзниками США сообщил, что готовит варианты прекращения войны в Украине для представления Трампу.
Президент сообщил, что украинцы в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат дополнительно 1 млн гривен, бесплатное обучение в ВУЗах и льготные условия на ипотеку.
По его словам, в ближайшие 2-3 дня все детали будут официально объявлены.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от партнеров из Североатлантического альянса.
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