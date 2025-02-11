Команда Трампа приедет в Украину, а президент Румынии объявил об отставке: новости за 10 февраля

Представители Трампа посетят Украину

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе представители Трампа посетят Украину.

По его данным, визит в Киев состоится до Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Президент Румынии объявил об отставке

Президент Румынии Клаус Йоханнис подал в отставку со своего поста накануне плана крайне правых оппозиционных парламентских партий объявить ему импичмент.

Он заявил, что его отставка вступит в силу через два дня. Свой жест Йоханнис мотивировал желанием избежать внутреннего и внешнего кризиса, который могло вызвать его отстранение от должности.

Переход школ на дистанционное обучение

Рост количества больных ОРВИ и гриппом стал причиной перевода учебных заведений в Украине на дистанционное обучение.

Как известно, сейчас уже более 100 школ на Закарпатье, 37 учебных заведений в Черновицкой области и ряд учреждений в Хмельницкой и в других областях страны уже перешли на онлайн-формат, чтобы уменьшить риск дальнейшего распространения инфекций среди учащихся.

Зеленский анонсировал заседание СНБО из-за "неадекватных" цен на лекарства

Глава государства рассказал, что провел совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлии Свириденко и министра здравоохранения Виктора Ляшко. Главной темой стали цены на лекарства.

"Цены абсолютно неадекватные", - отметил Зеленский.

Кэллог готовится представить Трампу планы прекращения войны в Украине

Спецпредставитель президента США Кит Келлог готовится представить президенту США Дональду Трампу план по прекращению войны в Украине.

По данным СМИ, Кэллог во время недавних встреч с союзниками США сообщил, что готовит варианты прекращения войны в Украине для представления Трампу.

Зеленский анонсировал бонусы и льготы после службы в ВСУ

Президент сообщил, что украинцы в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат дополнительно 1 млн гривен, бесплатное обучение в ВУЗах и льготные условия на ипотеку.

По его словам, в ближайшие 2-3 дня все детали будут официально объявлены.

Сирский переговорил с командующим Специальной миссии НАТО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что провел плодотворный телефонный разговор с командующим Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и подготовки для Украины - командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

Он отметил, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от партнеров из Североатлантического альянса.