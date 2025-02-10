Президент Румунії оголосив про відставку під загрозою імпічменту в парламенті

Президент Румунії Клаус Йоганніс подав у відставку зі своєї посади напередодні плану вкрай правих опозиційних парламентських партій оголосити йому імпічмент. Він заявив, що його відставка набуде чинності через два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Свій жест Йоганніс мотивував бажанням уникнути внутрішньої та зовнішньої кризи, яку могло спричинити його усунення з посади.

Йоганніс зробив заяву для преси, в якій оголосив про свою відставку з поста президента Румунії.

"Сьогодні в парламенті Румунії почалася процедура усунення президента з посади. Це марний крок, оскільки в будь-якому разі за кілька місяців я залишу свій пост після виборів нового президента", - сказав він.

Він заявив, що його імпічмент викличе кризу в країні. "Через кілька днів румунський парламент проголосує за моє відсторонення, і Румунія вступить у кризу. Румунія вступить у кризу через запуск голосування про відставку президента. Усі ці зусилля матимуть наслідки як усередині країни, так і, на жаль, за її межами", - вважає він.

За його словами, всередині країни голосування матиме вкрай негативний характер. "Суспільство розділиться: одні будуть згодні, інші - ні. Уся дискусія буде зосереджена виключно на негативі. Усе суспільство буде приголомшене. Більше не буде обговорень майбутніх президентських виборів", - додав президент.

Парламент Румунії розгляне 11 лютого на спільному пленарному засіданні о 10:00 клопотання про відсторонення президента Клауса Йоганніса, подане опозицією, ухвалене спільними постійними бюро двох палат. Керівництво обох палат ухвалило рішення про проведення спільного засідання для розгляду пропозиції про відсторонення президента Румунії від посади.